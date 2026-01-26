جيش الاحتلال : استعادة جثة آخر محتجز إسرائيلي في غزة

وطنا اليوم:رحّب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بعودة المحتجز الأخير ران غويلي من قطاع غزة.

وقال نتنياهو: “إن العثور على جثة غويلي إنجاز غير مسبوق، وكما وعدتكم أعدنا الجميع”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استعادة جثة آخر محتجز في قطاع غزة، ران غويلي.

وقال جيش الاحتلال إنه: “بعد استكمال إجراءات التعرّف من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، وبالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المحتجز غويلي بأنه تم التعرف على جثته وإعادتها”.

وأضاف أنه، بعد استعادة جثة غويلي، يكون جميع المحتجزين قد أُعيدوا من قطاع غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، إنّ إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لمرور الأشخاص فقط بعد الانتهاء من عملية تحديد مكان جثة آخر محتجز إسرائيلي متبقٍ في القطاع.

وقالت حركة حماس، إن العثور على جثة آخر المحتجزين الإسرائيليين في غزة، يؤكد التزام الحركة بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، ومنها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق

وأكدت حماس أنها ستواصل التزامها بكل جوانب الاتفاق، ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإنجاحها.

ودعت الحركة الوسطاء والولايات المتحدة، إلى إلزام الاحتلال بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة.