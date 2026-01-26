منخفض جوي من الدرجة الأولى يؤثر على الأردن مساء الأربعاء

وطنا اليوم:رجح المختصون الجويون في موقع “طقس العرب”، أن تتأثر الأردن اعتبارا من مساء يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، بمنخفض جوي جديد تم تصنيفه ضمن “الدرجة الأولى” (وهي الدرجة الأقل شدة وفق مقياس طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية)، حيث من المتوقع أن يعمل هذا النظام الجوي على تجدد فرص هطول الأمطار في العديد من المناطق، مترافقا مع أجواء باردة بشكل لافت.

وحول الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الثلاثاء، قبل دخول المنخفض، أشارت التقارير إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا، ليسود طقس بارد نسبيا ومستقر بوجه عام خلال ساعات النهار.

ومع مرور ساعات الليل، تقترب الكتلة الهوائية تدريجيا من المملكة، إذ تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، مع ظهور احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الفجر والليل المتأخر، تحديدا في المناطق الشمالية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، مع فرص لامتدادها نحو بعض المناطق الوسطى، فيما تكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاهات.

وبحسب التوقعات ليوم الأربعاء، يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أقل بقليل، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق مع ظهور السحب المتفرقة شمالا.

وفي حين تتراجع فرص الهطول نهارا بشكل مؤقت -باستثناء شرق المملكة-، يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض الجوي مع حلول ساعات المساء وليل الأربعاء/الخميس؛ إذ يتحول الطقس ليصبح غائما جزئيا إلى غائم، وتهتل الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة من الأردن ، تصحبها رياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما يوم الخميس، فيستمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، ليبقى الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع بقاء الفرص مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله، فيما تكون الرياح غربية معتدلة، مع هبات نشطة قد تثير الغبار في مناطق البادية والسهول الشرقية، قبل أن تبدأ الحالة الجوية بالاستقرار التدريجي مساء