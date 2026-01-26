بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

منخفض جوي من الدرجة الأولى يؤثر على الأردن مساء الأربعاء

26 يناير 2026
منخفض جوي من الدرجة الأولى يؤثر على الأردن مساء الأربعاء

وطنا اليوم:رجح المختصون الجويون في موقع “طقس العرب”، أن تتأثر الأردن اعتبارا من مساء يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، بمنخفض جوي جديد تم تصنيفه ضمن “الدرجة الأولى” (وهي الدرجة الأقل شدة وفق مقياس طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية)، حيث من المتوقع أن يعمل هذا النظام الجوي على تجدد فرص هطول الأمطار في العديد من المناطق، مترافقا مع أجواء باردة بشكل لافت.
وحول الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الثلاثاء، قبل دخول المنخفض، أشارت التقارير إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا، ليسود طقس بارد نسبيا ومستقر بوجه عام خلال ساعات النهار.
ومع مرور ساعات الليل، تقترب الكتلة الهوائية تدريجيا من المملكة، إذ تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، مع ظهور احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الفجر والليل المتأخر، تحديدا في المناطق الشمالية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، مع فرص لامتدادها نحو بعض المناطق الوسطى، فيما تكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاهات.
وبحسب التوقعات ليوم الأربعاء، يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أقل بقليل، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق مع ظهور السحب المتفرقة شمالا.
وفي حين تتراجع فرص الهطول نهارا بشكل مؤقت -باستثناء شرق المملكة-، يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض الجوي مع حلول ساعات المساء وليل الأربعاء/الخميس؛ إذ يتحول الطقس ليصبح غائما جزئيا إلى غائم، وتهتل الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة من الأردن ، تصحبها رياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
أما يوم الخميس، فيستمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، ليبقى الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع بقاء الفرص مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار بمشيئة الله، فيما تكون الرياح غربية معتدلة، مع هبات نشطة قد تثير الغبار في مناطق البادية والسهول الشرقية، قبل أن تبدأ الحالة الجوية بالاستقرار التدريجي مساء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:22

القاضي يلتقي السفير الصيني

16:42

جرادات: لا رفع لأجور النقل العام وما جرى هيكلة لتقريب الفئات النقدية

16:31

بعد خضوعه لملكية أميركية.. تيك توك يمنع انتقاد ترامب

16:27

الشروط والمؤهلات العلمية  والمهنية  للخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي

15:59

برعاية محافظ الزرقاء… إطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية لعام 2025

15:52

الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق

15:36

الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

15:28

طفـــل ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في مستشفى الزرقاء الحكومي

15:16

هجرة جماعية من تيك توك إلى تطبيق أسَّسه أردني

15:05

حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن في لواء عين الباشا

15:02

اختتام تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج “انهض – يافعين” في كفرنجة وسحاب

15:00

الأردن و مصر: ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026