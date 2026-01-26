بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

روسيا تخلي قاعدة في القامشلي وقسد تسلم أسلحتها بالرقة

26 يناير 2026
روسيا تخلي قاعدة في القامشلي وقسد تسلم أسلحتها بالرقة

وطنا اليوم:تشهد مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تحركات عسكرية روسية لافتة داخل مطارها الدولي، شملت تفكيك رادار عسكري ونقل عتاد إلى طائرات شحن.
وقال مصدر في القامشلي إن القوات الروسية، المتمركزة في أكبر قاعدة لها داخل المطار منذ عام 2016، قامت خلال الساعات الماضية بإزالة الرادار العسكري الذي كان يعمل بشكل دائم، وتفكيك التحصينات والأغطية الواقية من الطائرات المسيّرة التي كانت تغطي الأبنية العسكرية داخل القاعدة.
وأضاف أن إحدى النقاط العسكرية الروسية سُلّمت لقوات “الأسايش” الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في حين شهد المطار هبوط طائرة شحن عسكرية روسية وأخرى كانت متوقفة على أرض المدرج، إلى جانب مروحية، وقد شوهد جنود روس ينقلون عتادا بواسطة عربات عسكرية روسية إلى داخل الطائرات.
وتابع أن وجهة هذه الشحنات لم تُعرف بعد، مرجحا أن تكون باتجاه قاعدة حميميم في ريف اللاذقية في منطقة الساحل السوري أو في طريقها إلى روسيا.
كما أفاد بأن قوات روسية لا تزال موجودة داخل المطار، دون ورود تأكيد بشأن انسحاب نهائي في الوقت القريب.

تسليم السلاح
وفي مدينة الرقة التي تقع شمال شرقي سوريا، افتتحت السلطات مراكز لتسوية أوضاع عناصر سابقين في قوات سوريا الديمقراطية ممن ألقوا أسلحتهم، وإن المركز يشهد إقبالا واسعا منذ اليوم الأول، وسط توقعات بوصول الأعداد إلى المئات.
وأضاف مصدر أن المراجعين يقومون بتسليم أسلحتهم والحصول على وثائق تسوية أمنية، مشيرا إلى أن كثيرين أكدوا أن انضمامهم السابق كان بدافع الظروف المعيشية الصعبة والبطالة، مع إبداء بعضهم رغبة في الانضمام لاحقا إلى قوات الأمن أو الجيش السوري.
يذكر أن الجيش السوري استعاد مؤخرا مناطق واسعة كانت تسيطر عليها قوات “قسد” في شمال شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية 15 يوما، وكانت دمشق قد حددت مهلة لـ”قسد” للاندماج في مؤسسات الدولة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:22

القاضي يلتقي السفير الصيني

16:42

جرادات: لا رفع لأجور النقل العام وما جرى هيكلة لتقريب الفئات النقدية

16:31

بعد خضوعه لملكية أميركية.. تيك توك يمنع انتقاد ترامب

16:27

الشروط والمؤهلات العلمية  والمهنية  للخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي

15:59

برعاية محافظ الزرقاء… إطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية لعام 2025

15:52

الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق

15:36

الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

15:28

طفـــل ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في مستشفى الزرقاء الحكومي

15:16

هجرة جماعية من تيك توك إلى تطبيق أسَّسه أردني

15:05

حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن في لواء عين الباشا

15:02

اختتام تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج “انهض – يافعين” في كفرنجة وسحاب

15:00

الأردن و مصر: ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026