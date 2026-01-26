روسيا تخلي قاعدة في القامشلي وقسد تسلم أسلحتها بالرقة

وطنا اليوم:تشهد مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تحركات عسكرية روسية لافتة داخل مطارها الدولي، شملت تفكيك رادار عسكري ونقل عتاد إلى طائرات شحن.

وقال مصدر في القامشلي إن القوات الروسية، المتمركزة في أكبر قاعدة لها داخل المطار منذ عام 2016، قامت خلال الساعات الماضية بإزالة الرادار العسكري الذي كان يعمل بشكل دائم، وتفكيك التحصينات والأغطية الواقية من الطائرات المسيّرة التي كانت تغطي الأبنية العسكرية داخل القاعدة.

وأضاف أن إحدى النقاط العسكرية الروسية سُلّمت لقوات “الأسايش” الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في حين شهد المطار هبوط طائرة شحن عسكرية روسية وأخرى كانت متوقفة على أرض المدرج، إلى جانب مروحية، وقد شوهد جنود روس ينقلون عتادا بواسطة عربات عسكرية روسية إلى داخل الطائرات.

وتابع أن وجهة هذه الشحنات لم تُعرف بعد، مرجحا أن تكون باتجاه قاعدة حميميم في ريف اللاذقية في منطقة الساحل السوري أو في طريقها إلى روسيا.

كما أفاد بأن قوات روسية لا تزال موجودة داخل المطار، دون ورود تأكيد بشأن انسحاب نهائي في الوقت القريب.

تسليم السلاح

وفي مدينة الرقة التي تقع شمال شرقي سوريا، افتتحت السلطات مراكز لتسوية أوضاع عناصر سابقين في قوات سوريا الديمقراطية ممن ألقوا أسلحتهم، وإن المركز يشهد إقبالا واسعا منذ اليوم الأول، وسط توقعات بوصول الأعداد إلى المئات.

وأضاف مصدر أن المراجعين يقومون بتسليم أسلحتهم والحصول على وثائق تسوية أمنية، مشيرا إلى أن كثيرين أكدوا أن انضمامهم السابق كان بدافع الظروف المعيشية الصعبة والبطالة، مع إبداء بعضهم رغبة في الانضمام لاحقا إلى قوات الأمن أو الجيش السوري.

يذكر أن الجيش السوري استعاد مؤخرا مناطق واسعة كانت تسيطر عليها قوات “قسد” في شمال شرقي سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية 15 يوما، وكانت دمشق قد حددت مهلة لـ”قسد” للاندماج في مؤسسات الدولة.