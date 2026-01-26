بنك القاهرة عمان
الملك يرافقه ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

26 يناير 2026
وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
واطلع جلالته على سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية التي تنفذها القوات المسلحة وصولا لأعلى درجات الجاهزية.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة باشرت بالخطوات الأولى لإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة الجيش العربي خلال الثلاث سنوات القادمة، وفق التوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع جاهزيتها للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الحالية والمستقبلية.
وشدد اللواء الحنيطي على التزام القوات المسلحة بالعمل على ضمان التوازن بين بيئات العمليات المختلفة والتكامل بين مختلف الصنوف والتشكيلات، لمواكبة متطلبات القتال الحديث والحروب غير التقليدية وتعزيز قدرات قوات الاحتياط، مع التركيز على تحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات.
وعبر جلالة الملك عن تقديره للجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في مختلف مواقعهم، مؤكدا اعتزازه بالدور الكبير الذي يقدمونه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره


