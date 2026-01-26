بنك القاهرة عمان
26 يناير 2026
توقيف ثلاثة أشخاص استولوا على 218 ألف دينار بحكم وظائفهم

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة أشخاص 15 يومًا لكل واحد منهم في مركز إصلاح وتأهيل ماركا .
حيث ارتكب الأول منهم وهو موظف في وزارة التربية والتعليم جناية استثمار وظيفته والحصول على مبلغ 166 ألف دينار جراء التلاعب بمستندات صرف المبالغ الخاصة بإحدى الشركات التي تتعامل مع الوزارة .
أما الثاني ويعمل سائق في وزارة الطاقة فقد ارتكب جناية تزوير فواتير متعلقة بإنشاء شبكة طاقة لأحد المنازل وحصل على مبلغ 18 ألف دينار جراء ذلك .
واختلس الثالث وهو أمين الصندوق في إحدى الشركات المساهمة العامة مبلغ 34 ألف دينار من خلال التلاعب في إيداع المبالغ الخاصة بالشركة .


