بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الصاغة : الفضة ليست ضمن اختصاص النقابة وتعامل كإكسسوار

26 يناير 2026
الصاغة : الفضة ليست ضمن اختصاص النقابة وتعامل كإكسسوار

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، الاثنين، إن الفضة في الأسواق الأردنية لا تصنف من المجوهرات؛ لأن قيمة الأجور “المصنعية” أعلى من قيمتها كمعدن، مما يمنع تسعيرها من قبل النقابة.
وأضاف علان أن الاستثمار في الفضة بالسوق المحلية يكون بالسبائك “الكيلو” وهذه الأوزان لا تسعر سواء بالذهب أو بالفضة.
وبيّن أن الفضة ليست تابعة لنقابة أصحاب محال الحلي والمجوهرات، مشددا أن الفضة في الأسواق يتم معاملتها كإكسسوار وليس كمعدن ثمين.
وأكد علان على عدم اختصاص النقابة فيما يتعلق بالرقابة على الفضة، مشيرا إلى ضعف الرقابة في ظل غياب “الدمغة” على الكميات المعروضة في الأسواق، وأن هذا أحد أسباب عدم قيام النقابة بالرقابة عليها.
ويذكر أن أسعار الفضة ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 4.8% إلى 107.903 دولارات، بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 109.44 دولارات.
وقفزت الفضة فوق مستوى 100 دولار للمرة الأولى الجمعة الماضية، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 147% خلال العام الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:22

القاضي يلتقي السفير الصيني

16:42

جرادات: لا رفع لأجور النقل العام وما جرى هيكلة لتقريب الفئات النقدية

16:31

بعد خضوعه لملكية أميركية.. تيك توك يمنع انتقاد ترامب

16:27

الشروط والمؤهلات العلمية  والمهنية  للخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي

15:59

برعاية محافظ الزرقاء… إطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية لعام 2025

15:52

الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق

15:36

الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

15:28

طفـــل ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في مستشفى الزرقاء الحكومي

15:16

هجرة جماعية من تيك توك إلى تطبيق أسَّسه أردني

15:05

حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن في لواء عين الباشا

15:02

اختتام تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج “انهض – يافعين” في كفرنجة وسحاب

15:00

الأردن و مصر: ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026