الصاغة : الفضة ليست ضمن اختصاص النقابة وتعامل كإكسسوار

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، الاثنين، إن الفضة في الأسواق الأردنية لا تصنف من المجوهرات؛ لأن قيمة الأجور “المصنعية” أعلى من قيمتها كمعدن، مما يمنع تسعيرها من قبل النقابة.

وأضاف علان أن الاستثمار في الفضة بالسوق المحلية يكون بالسبائك “الكيلو” وهذه الأوزان لا تسعر سواء بالذهب أو بالفضة.

وبيّن أن الفضة ليست تابعة لنقابة أصحاب محال الحلي والمجوهرات، مشددا أن الفضة في الأسواق يتم معاملتها كإكسسوار وليس كمعدن ثمين.

وأكد علان على عدم اختصاص النقابة فيما يتعلق بالرقابة على الفضة، مشيرا إلى ضعف الرقابة في ظل غياب “الدمغة” على الكميات المعروضة في الأسواق، وأن هذا أحد أسباب عدم قيام النقابة بالرقابة عليها.

ويذكر أن أسعار الفضة ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 4.8% إلى 107.903 دولارات، بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 109.44 دولارات.

وقفزت الفضة فوق مستوى 100 دولار للمرة الأولى الجمعة الماضية، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 147% خلال العام الماضي.