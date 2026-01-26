شركات طيران إسرائيلية تلغي بعض الرحلات بسبب الضبابية في المنطقة

وطنا اليوم:ذكرت شركات “العال” و”إسرائير “و”أركياع” الإسرائيلية للطيران اليوم الاثنين أنها ستسمح بإلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب “حالة الضبابية” في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن “أسطولا حربيا” يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وفي محادثات مغلقة أمس الأحد، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن موعد أي هجوم أمريكي على إيران لم يُحدَّد بعد، مشيرًا إلى أن القرار مرهون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: “بالنسبة لنا، كل شيء وارد”.

وأفادت هيئة البث العبرية، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أجرى محادثات مع زامير، تناولت آليات التنسيق الدفاعي بين الجانبين في حال نفذت الولايات المتحدة هجومًا على إيران، قد يترتب عليه إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي الإسرائيلية