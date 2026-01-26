بنك القاهرة عمان
العموش يدعو لإطلاق حملة سلموهم لنحميهم لمعالجة إدمان المخدرات بعد مقتل زينه المجالي

26 يناير 2026
العموش يدعو لإطلاق حملة سلموهم لنحميهم لمعالجة إدمان المخدرات بعد مقتل زينه المجالي

وطنا اليوم:دعا النائب حسين العموش، خلال جلسة لمجلس النواب، إلى إطلاق حملة وطنية تحت عنوان «سلموهم لنحميهم»، تهدف إلى التعامل الإنساني والقانوني مع مدمني المخدرات، وتشجيع ذويهم على تسليمهم للجهات المختصة بغاية العلاج وإعادة التأهيل، بعيدًا عن منطق العقاب فقط.

وأكد العموش أن تفشي آفة المخدرات بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن المجتمع، مشيرًا إلى أن التعامل المبكر مع المدمنين وحمايتهم من الانزلاق نحو الجريمة هو مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية.

وجاءت دعوة العموش في أعقاب الجريمة التي راح ضحيتها المحامية الشابة زينة المجالي، والتي هزّت الرأي العام الأردني، وأعادت إلى الواجهة خطورة تعاطي المخدرات وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وأمنية جسيمة.

وشدد العموش على ضرورة توسيع برامج العلاج والتأهيل، وتكثيف حملات التوعية، إلى جانب توفير مظلة قانونية واجتماعية تحمي المدمن وتساعده على التعافي، بما يضمن سلامة المجتمع ويحفظ أرواح الأبرياء.

وختم العموش مطالبًا الحكومة بدراسة إطلاق الحملة بشكل رسمي، وتبنّي سياسات واضحة توازن بين الحزم الأمني والبعد الإنساني في معالجة ملف المخدرات.


