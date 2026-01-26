بنك القاهرة عمان
الأردن يعزّز دعمه لقطاع الطاقة السوري باتفاقية تزويد دمشق بالغاز الطبيعي

26 يناير 2026
وطنا اليوم:وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، اليوم في العاصمة دمشق، اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من حدة النقص في الطاقة.
ووقّع الاتفاقية عن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مديرها العام الدكتور سفيان البطاينة، وعن الشركة السورية للبترول (SPC) نائب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس هاشم الصالح ، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة ونظيره السوري المهندس محمد البشير.
وأكد الخرابشة أن الاتفاقية تنص على قيام الأردن بتزويد الجانب السوري بنحو (4) ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، أي ما يعادل حوالي (140) مليون قدم مكعب، مشيراً إلى أن هذه الكميات ستسهم بشكل مباشر في تحسين استقرار منظومة الكهرباء في سوريا ودعم تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن الأردن بدأ فعلياً بتزويد سوريا بالغاز اعتباراً من 1/1/2026، بكميات تراوحت بين (30–90) مليون قدم مكعب يومياً، في إطار دعم عاجل لقطاع الطاقة السوري، والمساهمة في تقليل ساعات الانقطاع الكهربائي.
وبيّن الخرابشة أن المشروع يعتمد على البنية التحتية المتطورة التي يمتلكها الأردن، حيث يتم استخدام سفينة التغويز العائمة في ميناء العقبة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ثم ضخه عبر خط الغاز العربي باتجاه الأراضي السورية وصولاً إلى دمشق، في ظل عدم جاهزية البنية التحتية اللازمة لدى الجانب السوري.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن بدوره المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وتجسد نهج المملكة في دعم الأشقاء السوريين وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن جهود أردنية متواصلة لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا، وتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يحقق تحسناً ملموساً في واقع التغذية الكهربائية وفق خطط تشغيلية معتمدة


