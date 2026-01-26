بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مجلس النواب يتأهب لرفع الحصانة عن 8 من أعضائه

3 ساعات ago
مجلس النواب يتأهب لرفع الحصانة عن 8 من أعضائه

وطنا اليوم:علم من مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت مؤخرًا ما بين 8 إلى 10 طلبات من جهات قضائية رسمية، تطالب برفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب، لتمكينهم من المثول أمام القضاء على خلفية قضايا، معظمها ذات طابع مالي.
وبحسب مصادر ، فإن الأمانة العامة لمجلس النواب تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إحالة هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
وتشمل هذه الإجراءات السير بطلبات رفع الحصانة النيابية عن النواب المعنيين، في حال استكمال الشروط والمتطلبات القانونية كافة.
وعلم أن أحد النواب المنظورة بحقه إحدى القضايا، وصلت ملفاته إلى مراحل قضائية متقدمة، وهو بانتظار صدور قرار عن محكمة التمييز خلال الفترة المقبلة.
كما تشير المعلومات إلى أن نائبًا آخر يواجه عددًا من الشكاوى المالية، تُقدّر قيمتها بنحو مليوني دينار.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن قضية نائب ثالث ما تزال منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، على خلفية قرار فصله من حزبه، ومن المتوقع أن يصدر القرار مطلع شهر شباط المقبل، إما بقبول الطعن المقدم أو المصادقة على قرار المحكمة وتثبيت الفصل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:22

تحسبا لإنزال بري أمريكي.. إيران تنشر الحرس الثوري على طول شواطئها

14:17

النقل البري : الموافقة على 15 طلبا لشركات تعمل على التطبيقات الذكية

14:14

كتلة العمل الإسلامي النيابية تثمن التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة الجيش وتعزيز قوة الردع الأردنية

14:05

شركات طيران إسرائيلية تلغي بعض الرحلات بسبب الضبابية في المنطقة

13:59

النائب مشوقة يطلب من الحكومة تفاصيل بنود وثيقة نقل ملكية المركبات

13:57

للعام الـ 18 على التوالي زين تُجدّد شراكتها الاستراتيجية مع متحف الأطفال

13:55

الخصاونه : جائزة ابن كانو تُمنح للباحثين الأكفْاء وللعطاء العلمي المميز

13:54

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام هيئة الإعلام غدا

13:53

المخدرات… حرب على المجتمع قبل أن تكون جريمة

13:51

العموش يدعو لإطلاق حملة سلموهم لنحميهم لمعالجة إدمان المخدرات بعد مقتل زينه المجالي

13:50

حملة طبية متخصصة لفحص وعلاج أمراض العيون واجراء العمليات الجراحية

13:48

اسماعيل صبحي الجراح وعلي مصباح الجراح يهنؤون الدكتور جهاد المعاني

وفيات
وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026