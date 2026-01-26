بنك القاهرة عمان
قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 102.90 دينارا

4 ساعات ago
وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين مستوى قياسيا جديدا، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 102.90 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 98.50 دينارا للشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 117.50 و91.40 و71.40 دينارا على الترتيب.


