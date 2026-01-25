طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب قاسم القباعي

وطنا اليوم:خاطب رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز، محمود العبابنة، رئيس الوزراء، طالبًا رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور قاسم البقاعي، عضو مجلس النواب الأردني عن حزب العمال، وذلك بناءً على تنسيب من النائب العام.

ويأتي طلب رفع الحصانة، بحسب ما اكدته مصادر مطلعة ، للسير في إجراءات التحقيق بالقضية التحقيقية رقم (292/2026)، التي ينظر فيها مدعي عام عمّان.

وأوضح رئيس المجلس القضائي أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (86) من الدستور الأردني، والمادة (145) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتمكين الجهات المختصة من استكمال إجراءات التحقيق وفق الأصول القانونية، في القضية التي حركها أحد المستثمرين بحق النائب، على خلفية قضايا قدح وذم وتحقير، وهي أفعال يجرمها القانون.