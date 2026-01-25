علي علوان ينضم إلى صفوف نادي السيلية القطري

وطنا اليوم:أعلن نادي السيلية الرياضي القطري، انضمام هداف المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان (25 عاما) إلى صفوفه رسميا.

وقال النادي في منشور عبر إكس “النشمي علي علوان في صفوف الشواهين”

وارتفعت أسهم علي علوان بعد مشاركة منتخب الأردن في كأس العرب خلال الشهر الماضي في قطر، حيث تُوج هدّافا للبطولة بعد أن سجل ستة أهداف، وكاد أن يُهدي اللقب لمنتخب بلاده في مباراة النهائي أمام منتخب المغرب، عندما توفرت له إمكانية تسجيل الهدف الثالث، ولكن الحظ عانده وتألق حارس “أسود الأطلس” ليمنعه من التهديف وسط حسرة الهداف الأردني، باعتبار أن الفرصة كانت ستمنح بلاده أول لقب في البطولة، ذلك أنه حمل الآمال في المباراة الختامية بعد أن تعرض “النشامى” إلى صدمة بإصابة يزن النعيمات في ربع النهائي، مع غياب النجم موسى التعمري عن البطولة، وبالتالي كان الوحيد الحاضر من المثلث الهجومي القوي، لمنتخب النشامى. وهذه البطولة رفعت أسهمه بشكل كبير، فقد تردد أن فرقاً سعودية كانت ترغب في التعاقد معه وخاصة نادي الرياض، ليكسب السيلية في النهاية التحدي، وسيرتدي الوافد الجديد القميص رقم 18 مع “الشواهين”.