فقدناك خالد القرعان

28 ثانية ago
زميلي مذيعا ومنتجا الحبيب القريب في إذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه لسنوات طويله
عملنا البث المباشر معا لسنوات
عندما كان البث المباشر الوحيد في الوطن من إذاعة صوت الحق التي ستبقى عنوانا من عناوين قوة الاردن
قبل شهر زارني في كلية الاميره عاليه الجامعيه ولم يشكو من شىء

تحدثنا لأكثر من ساعتين الماضي والحاضر واين الإعلام وعن كل شىء لمصلحة الوطن والظلم الوظيفي وخطر الواسطه والمحسوبية التي تولد القهر الوظيفي الصامت في القلب والعقل في قلب كل مخلص قدم ويقدم بكفاءه وإخلاص ونزاهته

مات خالد القرعان فجأه

تاثرنا جدا لوفاته
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
رحمه الله
أ.د. مصطفى عيروط


