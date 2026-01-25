فقدناك خالد القرعان

زميلي مذيعا ومنتجا الحبيب القريب في إذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه لسنوات طويله

عملنا البث المباشر معا لسنوات

عندما كان البث المباشر الوحيد في الوطن من إذاعة صوت الحق التي ستبقى عنوانا من عناوين قوة الاردن

قبل شهر زارني في كلية الاميره عاليه الجامعيه ولم يشكو من شىء

تحدثنا لأكثر من ساعتين الماضي والحاضر واين الإعلام وعن كل شىء لمصلحة الوطن والظلم الوظيفي وخطر الواسطه والمحسوبية التي تولد القهر الوظيفي الصامت في القلب والعقل في قلب كل مخلص قدم ويقدم بكفاءه وإخلاص ونزاهته

مات خالد القرعان فجأه

تاثرنا جدا لوفاته

لا حول ولا قوة الا بالله

انا لله وانا اليه راجعون

رحمه الله

أ.د. مصطفى عيروط