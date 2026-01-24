بلدية الرمثا تنفذ صيانة لشارع خط الشام

وطنا اليوم _

نفذت بلدية الرمثا اليوم السبت، أعمال صيانة وإصلاحات جذرية في شارع “خط الشام” شملت تنفيذ حلول هندسية متكاملة لمعالجة الهبوطات الإنشائية في الشارع، بحسب رئيس لجنة البلدية المهندس جمال أبو عبيد.

وجرى استخدام الحديد المسلح والخرسانة (الباطون) في المواقع المتضررة، لضمان متانة الطريق وقدرته على تحمل الأحمال المرورية، وتفاديا لتكرار الهبوطات مستقبلاً.

​ وقامت البلدية، بمعالجة الهبوطات الممتدة على “عُمق حفرة” وتسويتها بالكامل، بما يضمن انسيابية حركة السير ورفع مستوى السلامة العامة لمرتادي هذا الطريق الحيوي، وستقوم البلدية بعمل الخلطات الأسفلتية فوق الأعمال التي جرى تنفيذها لضمان إنهاء العمل بالشكل المطلوب