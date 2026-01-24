بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بلدية الرمثا تنفذ صيانة لشارع خط الشام

دقيقة واحدة ago
بلدية الرمثا تنفذ صيانة لشارع خط الشام

وطنا اليوم _

نفذت بلدية الرمثا اليوم السبت، أعمال صيانة وإصلاحات جذرية في شارع “خط الشام” شملت تنفيذ حلول هندسية متكاملة لمعالجة الهبوطات الإنشائية في الشارع، بحسب رئيس لجنة البلدية المهندس جمال أبو عبيد.

وجرى استخدام الحديد المسلح والخرسانة (الباطون) في المواقع المتضررة، لضمان متانة الطريق وقدرته على تحمل الأحمال المرورية، وتفاديا لتكرار الهبوطات مستقبلاً.

​ وقامت البلدية، بمعالجة الهبوطات الممتدة على “عُمق حفرة” وتسويتها بالكامل، بما يضمن انسيابية حركة السير ورفع مستوى السلامة العامة لمرتادي هذا الطريق الحيوي، وستقوم البلدية بعمل الخلطات الأسفلتية فوق الأعمال التي جرى تنفيذها لضمان إنهاء العمل بالشكل المطلوب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
01:13

كتل نيابية: التوجيهات الملكية خارطة طريق وطنية لتحديث الجيش العربي لتعزيز الاحتراف العسكري

01:11

وزير السياحة ورئيس فاس مكناس يفتتحان المعرض الأردني المغربي للصناعات التقليدية

00:09

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

21:41

A Jordanian player wins the Orange EA SPORTS FC™ 26 Grand Final in Casablanca, Morocco

21:02

وزير النقل يزور الكرك للوقوف على احتياجات النقل العام في المحافظة

20:30

تعديل جديد على توقيت الحصص الصفية مع بدء شهر رمضان المبارك

20:08

المناصير: بلدية الكرك تطلق حملة لزراعة 5000 شجرة وتحسين مدخل المحافظة

20:04

نقابة الصحفيين يشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة

20:03

“مستقلة الانتخاب” تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

20:01

وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

19:58

رئاسة الوزراء تعقد جلسة حول الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية

19:54

ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية عام 2025

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026