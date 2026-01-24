وزير النقل يزور الكرك للوقوف على احتياجات النقل العام في المحافظة

وطنا اليوم _

في إطار متابعة قضايا واحتياجات قطاع النقل في المحافظات، زار وزير النقل نضال القطامين، السبت، محافظة الكرك، يرافقه أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، وعدد من المعنيين، حيث نفذ جولة ميدانية شملت ثلاث محطات رئيسية للوقوف على واقع النقل العام وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل الوزير زيارته بلقاء عقد في مبنى محافظة الكرك بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، والنائبين محمد البستنجي وخالد المسامرة، ورئيس مجلس المحافظة عصمت المجالي، إلى جانب عدد من المسؤولين ومشغلي قطاع النقل، حيث جرى بحث احتياجات المحافظة في مجال النقل العام وآليات تطوير الخدمات وتحسين كفاءتها.

وأكد القطامين أن الزيارة تأتي ضمن حرص الوزارة على متابعة قضايا النقل بشكل مباشر والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على دعم وزارة النقل، ومن خلال هيئة تنظيم النقل البري، لكل الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل ورفع مستوى الجودة.

وأشار الوزير إلى أهمية دور البلديات والتنسيق معها لتنظيم شؤون النقل والمرور، بما يسهم في تحسين الخدمات وتنظيم الحركة المرورية بكفاءة أعلى. كما بين أن الوزارة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة لتطوير خدمات النقل العام وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، لضمان توجيه شبكات النقل بشكل علمي وتحسين السلامة المرورية.

وأوضح القطامين أن تنظيم النقل العام يتم على مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المنتظم بين عمان وأربع محافظات هي: إربد، جرش، الكرك، والسلط، فيما يجري الإعداد للمرحلة الثانية التي تشمل 180 حافلة لربط المحافظات والألوية حسب الاحتياجات الفعلية.

كما كشف الوزير عن دراسة تنظيم مواقف النقل العام أمام البوابة الشمالية لجامعة مؤتة، بما يشمل تنظيم اصطفاف الحافلات وتركيب مظلات لحماية الطلبة، إضافة إلى تركيب 17 مظلة على مواقف التحميل والتنزيل على خط النقل المنتظم بين عمان والكرك من موازنة هيئة تنظيم النقل البري.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لملاحظات النواب والمواطنين حول احتياجات المحافظة في مجالي النقل والمرور، مؤكداً أن الوزارة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ضمن خططها التطويرية.

بدوره، أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة على أهمية دور البلديات في تطوير منظومة النقل، داعياً إلى إيجاد حلول للملكية الفردية، وتعزيز النقل بالدفع الإلكتروني، ومعالجة تحديات النقل بواسطة المركبات الخصوصية، مشيراً إلى استمرار الهيئة في إعداد الدراسات اللازمة لتقديم حلول عملية ومستدامة.

وعبر محافظ الكرك قبلان الشريف عن تقديره لجهود وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، مؤكداً أن النقل يشكل ضرورة أساسية ومحركاً رئيسياً للاقتصاد والحركة، وأن منظومة النقل الصحيحة تعكس بيئة متكاملة وسليمة.

وشملت زيارة الوزير جولة على مواقف الباصات عند بوابة جامعة مؤتة، حيث استمع لملاحظات المشغلين، وزار مركز الانطلاق والوصول في الكرك، وتفقد إحدى الحافلات العاملة ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل المنتظم بين عمان والمحافظات، مؤكداً رضا المشغلين عن مستوى التنظيم والخدمات المقدمة.