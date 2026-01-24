الملاك البرلماني دينا البشير 

وطنا اليوم _

بقلم: د.سعيد محمد ابو رحمه

طالبت النائب دينا البشير دولة رئيس الوزراء بالعمل على تسهيل قدوم المرضى الفلسطينيين عبر الحدود، لا سيّما الحالات الإنسانية المرتبطة بالمراجعات الطبية وتسيير الشؤون المعيشية داخل المملكة.

وأشارت البشير إلى ورود مناشدات من أشخاص تعذّر دخولهم إلى الأردن نتيجة الإجراءات الحالية وترتيب الأولويات على المنصة الحكومية المخصّصة لذلك، مما أدى إلى تعطّل شؤونهم الإنسانية والمعيشية، مؤكدة أهمية التعامل مع هذه الحالات بعين المسؤولية والاعتبار الإنساني.

كما دعت إلى فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية وتيسير الإجراءات، بما ينسجم مع الدور الأردني الثابت في دعم الفلسطينيين، ويعكس القيم الإنسانية الراسخة التي ينهجها الأردن في مختلف الظروف.

تتجلى في مطالبات النائبة دينا البشير حالة من الاشتباك الإيجابي مع الدور التاريخي والإنساني للدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، حيث تسعى هذه المناشدة إلى جسر الهوة بين الصرامة الإجرائية التي تفرضها الأدوات التكنولوجية الحديثة وبين الواقع الإنساني المتغير على الأرض.

هذا الطرح السردي لمطالب البشير يرتكز على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي الأنسنة، من خلال لفت الانتباه إلى أن خلف كل طلب مرفوض أو متأخر قصة إنسانية ومعاناة حقيقية، والثانية هي السيادة الأخلاقية، عبر تذكير الحكومة بأن تيسير عبور الفلسطينيين ليس مجرد إجراء حدودي، بل هو ترجمة فعلية لثوابت الدولة الأردنية وقيمها الراسخة.

وبناءً عليه فإن الدعوة لفتح باب التقديم وتسهيل الإجراءات تمثل محاولة لإعادة ضبط بوصلة العمل الحكومي ليتناغم مع الدور الأردني الثابت، مما يحول المنصة من أداة تقنين أو تقييد إلى بوابة دعم وإسناد، تضمن للأردن الحفاظ على توازنه الدقيق بين ضبط الحدود والالتزام القومي والإنساني تجاه الفلسطينيين.