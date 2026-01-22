زيارة نيابية لجسر الملك حسين لمتابعة انسيابية حركة السفر

وطنا اليوم:زارت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب سليمان السعود، وعضوية رئيس كتلة حزب عزم النائب وليد المصري، والنائب هايل عياش، جسر الملك حسين، للاطلاع على سير الإجراءات المتبعة ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وعقدت اللجنة خلال الزيارة لقاءً مع المعنيين في الجسر، استمعت خلاله إلى شرح مفصل حول آليات العمل والخدمات المقدمة، والجهود المبذولة لتسهيل حركة العبور، خاصة في فترات الذروة.

ونقل السعود تحيات رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى العاملين في جسر الملك حسين، مثمنًا جهودهم الكبيرة في تسهيل حركة السفر وتقديم أفضل الخدمات، لا سيما ما يتعلق بتسهيل حركة المعتمرين من الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح السعود أن الازدحامات المتكررة على الجسر تعود إلى مُعيقات من الجانب الإسرائيلي، أبرزها تحديد ساعات العمل في المعبر وفرض قيود على أعداد الحافلات المغادرة من الأردن، ما يؤدي إلى اختناقات خانقة، خاصة خلال أوقات الذروة، ويضاعف من معاناة المسافرين ويطيل فترات الانتظار.

وأكد أن هذا الواقع يستدعي زيادة ساعات العمل في المعبر وإلغاء القيود المفروضة على أعداد الحافلات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين انسيابية حركة السفر والتخفيف من الأزمات المتكررة.

من جهتهم، عبّر النواب، سليمان السعود ووليد المصري وهايل عياش عن ارتياحهم لما لمسوه من جهود وإمكانات متطورة تسهم في تسهيل تنقل الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، مشيدين بالتسهيلات الكبيرة المقدمة لهم