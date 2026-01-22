قطارا ركاب من العاصمة… سريع باتجاه العقبة وخفيف إلى الزرقاء والمطار

وطنا اليوم:عرضت وزارة الاستثمار، عبر منصة “استثمر في الأردن” المحدثة، فرصا استثمارية استراتيجية في قطاع النقل، أبرزها “قطار سريع” يربط عمّان بالعقبة لنقل الركاب بين المدن الرئيسية، و”قطار خفيف” بين مدينتي عمّان والزرقاء.

ووفق بيانات، فإن هذه المشاريع ذات أولوية وطنية ضمن قائمة غنية بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مع تركيز لافت على مشاريع النقل بالسكك الحديدية.

وينظر الخبراء إلى إعلان وزارة الاستثمار عن الفرصة الاستثمارية على موقعها الإلكتروني لخط الركاب (عمان – العقبة) بوصفه محركا تنمويا شاملا، حيث يتوقع أن يحقق:

اختصار زمن الرحلة: من المتوقع أن يقطع القطار السريع المسافة بين عمان والعقبة (نحو 330 كم) في أقل من ثلاث ساعات، مقارنة بـ 4-5 ساعات بالسيارة.

تنشيط “المثلث الذهبي”: سيعزز المشروع من جاذبية البترا ووادي رم لسياحة “الرحلات القصيرة” (Day Trips) للقادمين إلى العقبة أو المقيمين في عمان.

خلق فرص عمل: سيوفر المشروع آلاف فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، ومئات الفرص الفنية والإدارية المستدامة خلال مرحلة التشغيل.

إن الكشف عن هذا المشروع يعيد الأمل بتحقيق حلم “سكة الحديد الوطنية” الذي راود الأردنيين لعقود، ليصبح واقعا ملموسا يعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار والسياحة الإقليمية.

وتضمنت الفرص الاستثمارية المعروضة منظومة شراكات متكاملة في قطاعات متعددة، مفتوحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب مشاريع استثمارية استراتيجية في قطاعات الطاقة واللوجستيات والبنية التحتية، جرى تحديدها كأولويات وطنية للنمو، ضمن بيئة تمكينية تشمل مناطق وحوافز وسياسات تسهم في تقليل المخاطر وتسريع تنفيذ المشاريع.

وشملت المشاريع؛ “القطار السريع من عمّان إلى العقبة” بوصفه خط سكة حديدية عالية السرعة لنقل الركاب يربط المدن الرئيسية وأبرز الوجهات السياحية.

ووصفت المنصة المشروع بأنه “شبكة نقل مستدامة ومتكاملة بالكامل تربط المدن الرئيسية في الأردن وأبرز الوجهات السياحية من خلال تنفيذ خط سكة حديدية عالية السرعة لنقل الركاب”.

كما برز ضمن المشاريع “سكة القطار الخفيف”، والتي تتضمن إعادة تأهيل سكة حجاز للقطار الخفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء ، ومن شمال الزرقاء إلى المطار بطول 60 كم، وبسرعة متوقعة تبلغ 60 كم/س.

وقدّرت الحكومة تكلفة مشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء بقيمة مليار دينار، ضمن المشاريع التي أعلنتها ضمن برنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029.

وشملت المشاريع أيضا؛ “سكة الحديد الوطنية” كشبكة حديثة تربط عمّان والمدن الصناعية الكبرى بالميناء، وتتتكامل مستقبليًا مع شبكات إقليمية.

وفي مجال النقل العام داخل المدن، شملت الفرص المرحلة الثانية من “مشروع الباص السريع” عبر إنشاء 41 كم من مسارات BRT عبر ثلاث طرق رئيسية، مع إنشاء جسور مرتفعة وبنية تحتية حديثة لتحسين الربط والنقل العام في عمّان ومأدبا.

وتضمنت قائمة الفرص أيضا مشروع “إنشاء طريق مدفوع الرسوم عمّان–عجلون” وفق نموذج DBFOT لطريق TOLL بطول 15 كم، لربط مباشر بين طريق عمّان-إربد (35) وطريق عجلون-إربد (55).

واحتوت قائمة الفرص كذلك على مشروع “تطوير مركز الكرامة الحدودي” الذي يشمل تصميم وبناء وتشغيل مشروع جديد (Greenfield) في موقع جديد ضمن مركز حدود الكرامة