الأردن وسوريا يبحثان أوجه تعزيز التعاون الشبابي والرياضي

وطنا اليوم:بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ونظيره وزير الرياضة والشباب السوري محمد سامح حامض، أوجه تعزيز التعاون الشبابي والرياضي المشترك بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقدته وزارة الشباب اليوم الاثنين، بحضور سمو الأميرة عائشة بنت فيصل، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، والقائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور إحسان الرمان، وممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، والمدير التنفيذي لهيئة أجيال السلام لما حطاب، ونائب أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم فليح الدعجة، وعدد من مديري الوزارة والوفد السوري المرافق.

وأكد الدكتور العدوان عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً الاهتمام والتوجيهات الملكية بتقديم الدعم والمساندة لجهود الجمهورية العربية السورية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وفرص التعافي وإعادة بناء مؤسساتها.

وأضاف الدكتور العدوان أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة، والرؤى المشتركة نحو تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم باعتباره خياراً استراتيجياً لا بديل عنه، ومساراً عملياً يفتح آفاقاً واسعة للبرامج المشتركة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، إضافة إلى عرض التجربة الأردنية في إطار تمكين الشباب وتهيئة المرافق الشبابية والرياضية وبناء الشراكات الوطنية.

وأعرب الدكتور العدوان عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الزيارة الرسمية باكورة التعاون الشبابي والرياضي بما يخدم شباب البلدين.

من جانبه، بين حامض أهمية الاجتماع في الاطلاع على التجربة الشبابية والرياضية الأردنية وتبادل الخبرات والبرامج، مثمناً استضافة المملكة للاجتماع الرسمي، ومساندة الأردن للجمهورية السورية، والنهوض بمختلف مجالات التعاون المشتركة.

بدوره، بين الدكتور أبو بقر أن الوزارة تعمل برؤية وطنية شاملة تنطلق من الإيمان الراسخ لدى القيادة الهاشمية بأن الشباب هم الثروة الحقيقية وأساس المستقبل، وتسعى إلى تمكينهم من خلال سياسات وبرامج تستهدف بناء القدرات، وتعزيز القيم الإيجابية، ودعم المبادرات الشبابية في مختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية والتطوعية.

وتضمن الاجتماع عرضاً تعريفياً حول وزارة الشباب قدمه مدير السياسات والتخطيط في الوزارة جهاد مساعدة، فيما استعرض الحضور دور اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني لكرة القدم وهيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف في تمكين الشباب والنهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدين أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين.