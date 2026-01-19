بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأردن وسوريا يبحثان أوجه تعزيز التعاون الشبابي والرياضي

19 يناير 2026
الأردن وسوريا يبحثان أوجه تعزيز التعاون الشبابي والرياضي

وطنا اليوم:بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، ونظيره وزير الرياضة والشباب السوري محمد سامح حامض، أوجه تعزيز التعاون الشبابي والرياضي المشترك بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقدته وزارة الشباب اليوم الاثنين، بحضور سمو الأميرة عائشة بنت فيصل، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، والقائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور إحسان الرمان، وممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، والمدير التنفيذي لهيئة أجيال السلام لما حطاب، ونائب أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم فليح الدعجة، وعدد من مديري الوزارة والوفد السوري المرافق.
وأكد الدكتور العدوان عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً الاهتمام والتوجيهات الملكية بتقديم الدعم والمساندة لجهود الجمهورية العربية السورية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وفرص التعافي وإعادة بناء مؤسساتها.
وأضاف الدكتور العدوان أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة، والرؤى المشتركة نحو تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم باعتباره خياراً استراتيجياً لا بديل عنه، ومساراً عملياً يفتح آفاقاً واسعة للبرامج المشتركة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، إضافة إلى عرض التجربة الأردنية في إطار تمكين الشباب وتهيئة المرافق الشبابية والرياضية وبناء الشراكات الوطنية.
وأعرب الدكتور العدوان عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الزيارة الرسمية باكورة التعاون الشبابي والرياضي بما يخدم شباب البلدين.
من جانبه، بين حامض أهمية الاجتماع في الاطلاع على التجربة الشبابية والرياضية الأردنية وتبادل الخبرات والبرامج، مثمناً استضافة المملكة للاجتماع الرسمي، ومساندة الأردن للجمهورية السورية، والنهوض بمختلف مجالات التعاون المشتركة.
بدوره، بين الدكتور أبو بقر أن الوزارة تعمل برؤية وطنية شاملة تنطلق من الإيمان الراسخ لدى القيادة الهاشمية بأن الشباب هم الثروة الحقيقية وأساس المستقبل، وتسعى إلى تمكينهم من خلال سياسات وبرامج تستهدف بناء القدرات، وتعزيز القيم الإيجابية، ودعم المبادرات الشبابية في مختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية والتطوعية.
وتضمن الاجتماع عرضاً تعريفياً حول وزارة الشباب قدمه مدير السياسات والتخطيط في الوزارة جهاد مساعدة، فيما استعرض الحضور دور اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني لكرة القدم وهيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف في تمكين الشباب والنهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدين أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف