الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه

19 يناير 2026
الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه

وطنا اليوم:كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الإثنين، عن أبرز مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة التي انعقدت في عمان يوم السبت والأحد.
وقالت الوزارة إنّ الحكومة استطاعت الحصول على قرض ميسر بقيمة 25 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية لصالح مشروع لناقل الوطني للمياه.
كما تم التوافق على إقامة مشاريع استثمارية في قطاعات تحدد لاحقا وتحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في أسواق البلدين.
كما قررت اللجنة عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة نيسان المقبل وملتقى أعمال على هامشها.


