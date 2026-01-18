بنك القاهرة عمان
الحطاب

23 ثانية ago
الحطاب

د. عادل يعقوب الشَّمايِلَة

الحَطَّابُ لا يَبيعُ زُهورًا ولا أَشجارًا حَيَّةً.

الحَطَّابُ لا يَبيعُ الأَشجارَ الَّتي زَرَعَها، ولكنَّه يَبيعُ الأَشجارَ الَّتي نَبَتَت لوحدِها والَّتي زَرَعَها غيرُه.

الحَطَّابُ لا يَزرَعُ أَشجارًا، ولكنَّه يَقطَعُ الأَشجارَ الحَيَّةَ.

الغرسُ وعدٌ بالمستقبل، والقطعُ استهلاكٌ للحاضر.

الخَرابُ مرحلةٌ لاحِقَةٌ وليستِ الأَصلَ أو البِدايةَ.

قبلَ الخَرابِ يكونُ هناك مرحلتان: مرحلةُ الانحدارِ تسبقها غالباً  مرحلةُ الإعمارِ والازدهارِ.

الإعمارُ فِعلٌ إِراديٌّ والازدهارُ نتيجةٌ.

الخَرابُ أيضًا فِعلٌ إِراديٌّ يَنتُجُ غالبًا عن التَّخريبِ أو الإهمالِ.

ما يُشيَّدُ بالنيةِ يبقى، وما يُؤخَذُ بالغفلةِ يزول.

الحياةُ فعلُ إضافةٍ، والخرابُ فعلُ حذفٍ.

النماءُ نتيجةُ رعايةٍ، والذبولُ نتيجةُ تركٍ.

الخَلاءُ والفَراغُ هو الأَصلُ.

كُلُّ ما يَشغَلُ الخَلاءَ ويُبنى فوقَه مُستجدٌّ.

الوَرَقَةُ تَظلُّ بَيضاءَ إلى أَنْ يُكتَبَ أو يُرسَمَ عليها. وكُلُّ ما يَشغَلُ الفَراغَ طارِئٌ.

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

من اراد التأكد من وجود  الخراب بحواسه فليتجول في الدول العربية، لأن الخرابَ ظاهرةٌ عربية. لأن الخرابَ ظاهرة حكومية عربيه.


