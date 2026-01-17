رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار

وطنا اليوم _

تفقد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع المتضررة في مدينة الطفيلة والأحياء التابعة لها للوقوف على الأضرار التي لحقت بالشوارع العامة نتيجة الأمطار والسيول التي رافقت المنخفضات الجوية الأخيرة وادت لانهيارات وانجراف التربة في عدد من المواقع السكنية والطرق الفرعية الرئيسية.

واطلع الكريمين على الأضرار التي لحقت بالشوارع العامة والجدران الاستنادية وابنية المواطنين وانهيارات وانجرافات التربة في عدد من المواقع السكنية والطرق الفرعية والرئيسية.

وشملت الجولة الطريق النافذ إلى أحياء البحارات والقطيفات والذي انهار جزء من جسمه أثناء المنخفض الجوي الأخير، إلى جانب عدد من المواقع التي شهدت تضررًا في شبكات الطرق وتصريف المياه وجدران المساكن لعددا من المواطنين.

وأكد الكريمين أن كوادر غرفة عمليات وطوارئ البلدية تعاملت فورًا مع البلاغات الواردة، ونفذت أعمال فتح وتنظيف الطرق ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استمرارية الحركة المرورية، مبينًا أن الفرق الميدانية ما تزال تتابع العمل في جميع المناطق المتأثرة.

وشدد خلال الجولة التي رافقه خلالها فريق من الفنيين على ضرورة الإسراع في معالجة الانهيارات وإعادة فتح الطرق أمام المركبات والمواطنين، وإزالة الأشجار المهددة بالسقوط حفاظًا على سلامة المارة، إلى جانب وضع الحواجز الوقائية في المواقع المتضررة للحد من أي مخاطر محتملة.

ووجّه الكريمين فرق الطوارئ إلى مواصلة عملها على مدار الساعة، داعيًا إلى إطلاق مشروعات بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين البنية التحتية في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم من الأضرار المستقبلية، مع التركيز على حماية الأرواح وتأمين السلامة العامة، خاصة في ما يتعلق بمخاطر شبكات الكهرباء والانهيارات.