بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار

17 يناير 2026
رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار

وطنا اليوم _

تفقد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين، خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع المتضررة في مدينة الطفيلة والأحياء التابعة لها للوقوف على الأضرار التي لحقت بالشوارع العامة نتيجة الأمطار والسيول التي رافقت المنخفضات الجوية الأخيرة وادت لانهيارات وانجراف التربة في عدد من المواقع السكنية والطرق الفرعية الرئيسية.
واطلع الكريمين على الأضرار التي لحقت بالشوارع العامة والجدران الاستنادية وابنية المواطنين وانهيارات وانجرافات التربة في عدد من المواقع السكنية والطرق الفرعية والرئيسية.
وشملت الجولة الطريق النافذ إلى أحياء البحارات والقطيفات والذي انهار جزء من جسمه أثناء المنخفض الجوي الأخير، إلى جانب عدد من المواقع التي شهدت تضررًا في شبكات الطرق وتصريف المياه وجدران المساكن لعددا من المواطنين.
وأكد الكريمين أن كوادر غرفة عمليات وطوارئ البلدية تعاملت فورًا مع البلاغات الواردة، ونفذت أعمال فتح وتنظيف الطرق ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استمرارية الحركة المرورية، مبينًا أن الفرق الميدانية ما تزال تتابع العمل في جميع المناطق المتأثرة.
وشدد خلال الجولة التي رافقه خلالها فريق من الفنيين على ضرورة الإسراع في معالجة الانهيارات وإعادة فتح الطرق أمام المركبات والمواطنين، وإزالة الأشجار المهددة بالسقوط حفاظًا على سلامة المارة، إلى جانب وضع الحواجز الوقائية في المواقع المتضررة للحد من أي مخاطر محتملة.
ووجّه الكريمين فرق الطوارئ إلى مواصلة عملها على مدار الساعة، داعيًا إلى إطلاق مشروعات بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين البنية التحتية في المناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم من الأضرار المستقبلية، مع التركيز على حماية الأرواح وتأمين السلامة العامة، خاصة في ما يتعلق بمخاطر شبكات الكهرباء والانهيارات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026