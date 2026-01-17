رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يستقبل غداً رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

وطنا اليوم _

يستقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان غدًا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يصل المملكة مساء اليوم.

ويترأس ال ثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة التي أطلقها البلدان في العام 1996ويرأسها وزيرا خارجية البلدين.

ويأتي انعقاد اجتماعات اللجنة تجسيدًا لعمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة ودولة قطر الشقيقة، وانعكاسًا للحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وستشهد اجتماعات اللجنة توقيع عدد من مذكّرات التفاهم والبرامج التنفيذية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وكانت اللجنة التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية- القطرية اجتمعت اليوم السبت برئاسة كلّ من الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية نايف بن عبدالله العمادي.