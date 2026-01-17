الشواربة يتفقد البنية التحتية لمشاريع تصريف مياه أمطار

وطنا اليوم _

أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ضرورة المباشرة بإعادة تأهيل جميع النقاط التي رُصد فيها ارتفاع لمنسوب المياه أثناء الهطولات المطرية.

ودعا إلى توفير حلول دائمة بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وضمان ديمومة عمل البنية التحتية بكفاءة وفعالية، وتجنب تكرار تجمع المياه في هذه المناطق ومنع حدوث الإغلاقات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم السبت لمشاريع البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار لعدد من المناطق التي شهدت ارتفاعا في منسوب مياه الأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير، يرافقه مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي.

وشملت الجولة: شارع الإخلاص في وادي السير، وتقاطع الشويفات على طريق المطار، وشارع زيد بن خالد في خريبة السوق باليادودة، إضافة إلى دوار الشوابكة في مرج الحمام.

واطلع الشواربة خلال الجولة على شرح مفصل من الكوادر الهندسية، حول الحالة العامة لمنظومة تصريف مياه الأمطار بما في ذلك العبارات ومداخلها ومخارجها ومواقع تصريف مياه الأمطار في هذه المناطق، والخطط التنفيذية الاستراتيجية التي ستنفذ من خلال عطاءات مستقبلية، وبعض الحلول المباشرة التي بدأ العمل بها.

واستمع الشواربة إلى شرح وافٍ من المدراء المعنيين حول الحلول الفنية والهندسية، الآنية والجذرية، التي تنفذها كوادر الأمانة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق، ومنها تنظيف وتوسيع شبكات تصريف مياه الأمطار لضمان استيعاب كميات أكبر من المياه، وتفقد المضخات الآلية، والتأكد من جاهزية نظام الصرف الداخلي، ودراسة المنحدرات الجانبية لمنع تدفق مياه الأتربة والحجارة التي قد تغلق مناهل التصريف.

وأوعز الشواربة لجميع القطاعات بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، والعمل بشكل مكثف لإنجاز الحلول الفنية ومعالجة جميع الملاحظات التي سجلت خلال المنخفضات الجوية السابقة، خاصة في الأنفاق والمناطق الحيوية، وإيجاد حلول هندسية تتماشى مع تأثيرات التغير المناخي وما يرافقها من هطولات مطرية غزيرة في وقت قصير.

وشدد على أهمية تسخير جميع إمكانيات الأمانة لتقديم أفضل الخدمات لعمان ومواطنيها، وتفادي أي إغلاقات قد تؤثر على حركة السير أو سلامة مستخدمي الطريق.