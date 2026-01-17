وزيرة التنمية والرئيس التنفيذي لمؤسسة “فان لير” يبحثان التعاون بخدمات الرعاية

وطنا اليوم _

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والرئيس التنفيذي لمؤسسة “فان لير”، مايكل فيغلسون، أمس الجمعة، سبل التعاون والشراكة في مجال خدمات الرعاية المقدمة للفئات المستهدفة، لا سيما في مجال قطاع الحضانات.

جاء ذلك على هامش مشاركتها، في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية، الذي تنعقد أعماله في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التعاون في مجال البرامج الاجتماعية المشتركة مع مؤسسة فان لير، وتعزيز أطر التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير السياسات والبرامج الداعمة في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يسهم بتمكين الوالدين ومقدّمي الرعاية، وتعزيز البيئات الحاضنة لنمو الأطفال بشكل متكامل.

وثمنّت ما تقوم به المؤسسة من دور في مجال دعم النهج القائم على الأدلة، وتعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يسهم بحماية حقوق الأطفال، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام يخدم القضايا ذات الأولوية المشتركة.

كما تناولت بني مصطفى أهمية التعاون في تطوير وتنفيذ برامج شاملة تستهدف فئة الأطفال في سنواتهم الأولى، ودعم برامج الإرشاد الأسري وبناء قدرات الوالدين ومقدمي الرعاية، بما يعزز بيئة داعمة لنمو الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات والعاملين الاجتماعيين وتطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع الاجتماعي، ورفع كفاءتهم في مجالات التدخل المبكر والحماية الاجتماعية.

بدوره، عبر المقدادي، عن تقديره وشكره لمؤسسة “فان لير” على الشراكة، ودعمها لجهود المجلس في إعداد السياسة الوطنية لرعاية الطفولة، والتي تركز على الرعاية والتوعية الوالدية، حيث سيصار عند إقرارها في البدء بتنفيذ برامج التوعية الوالدية في مراكز تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

من جهته، عرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة فان لير، للبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجال الرعاية، والعمل مع مقدمي الخدمات والأسر، معرباً عن أهمية التعاون مستقبلاً في عدد من البرامج المشتركة.