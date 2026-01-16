بنك القاهرة عمان
النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

وطنا اليوم:أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا مشاركته في بطولة كأس آسيا، بعد خسارته أمام نظيره الياباني بركلات الترجيح بنتيجة 2-4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم عصر الجمعة على الملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وسجل المنتخب الوطني هدف التقدم عند الدقيقة 30 عبر اللاعب علي العزايزة، قبل أن يعادل المنتخب الياباني النتيجة عند الدقيقة 51 بواسطة شوسوكي فورويا.
وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الياباني إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل


