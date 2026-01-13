المنتخب الأولمبي يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

وطنا اليوم:حقق المنتخب الوطني ت23 فوزا على قرغيزستان 1-0, في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، على الملعب الرديف لستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن بطولة كأس آسيا المقامة في السعودية.

وبهذه النتيجة حجز المنتخب الوطني مقعده بالدور ربع النهائي ليلاقي نظيره الياباني عند الثانية والنصف الجمعة 16 كانون الثاني على ذات الملعب.

واستقر المنتخب الوطني في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف فيتنام المتصدر بـ 9، ثم السعودية ثالثا بـ 3 نقاط، وقرغيزستان رابعا دون نقاط.

وبالعودة لمجريات اللقاء الذي أحرز هدفه الوحيد علي العزايزة 33، ومثل المنتخب خلاله: عبدالرحمن سليمان، علي الحجبي، جعفر سمارة، أحمد أيمن (عرفات الحاج)، أيهم السمامرة (عبدالله المنيص)، أنس الخب، صالح فريج، محمود ذيب (هاشم مبيضين)، عزايزة، عودة الفاخوري (خلدون صبرة)، مؤمن الساكت.

وجاءت بداية المباراة قوية من المنتخب الوطني الذي هدد مرمى الخصم مبكراً عن طريق الساكت لكن تسديدته ارتطمت بالشباك من الخارج، وفي الدقيقة 16 كاد الفاخوري أن يفتتح النتيجة بتسديد قوية تصدى لها الحارس.

ونجح عزايزة في الدقيقة 33 من تسجيل هدف التقدم بعد عرضية متقنة من الخب أسكنها برأسه في شباك المنافس.

وفي الشوط الثاني استمر نسق المنتخب هجومياً، فيما حاول الخصم في أكثر من مناسبة من معادلة النتيجة إلا أن الدفاعات كانت حاضرة حتى جاءت صافرة الحكم التي أعلنت نهاية اللقاء بفوز المنتخب بهدف دون رد.

من جهته تحدث المدرب نجحي في المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد المباراة عن فخره بالاداء الذي قدمه اللاعبون طوال المباراة، مؤكداً بأن المنتخب جاهز للدور المقبل.

واضاف “كنا نعي تماماً صعوبة المهمة، خاصة وان مصيرنا بيد غيرنا ، لكننا أمنا بفرصنا وحققنا ما أردنا بارادة اللاعبين ومشيئة الله”

وحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.