بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

اتفاق تاريخي بين الفيفا ومنصة تيك توك لتغطية مباريات كأس العالم 2026

9 يناير 2026
اتفاق تاريخي بين الفيفا ومنصة تيك توك لتغطية مباريات كأس العالم 2026

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، عن توقيعه على شراكة مع منصة (تيك توك)، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا هذا الصيف.
وذكر (فيفا) في بيان له عبر موقعه الرسمي أن (تيك توك) المنصة المفضلة في محتوى الفيديو عبر الهواتف، ستقدم تغطية خاصة لكأس العالم، حيث ستشمل زيادة ملحوظة في المحتوى الأصلي وستكون الوجهة المفضلة للمشجعين طوال البطولة.
وأضاف “بموجب تلك الشراكة التي ستمتد حتى نهاية العام الجاري، فأنه من المقرر أن تتوفر ميزة البث المباشر لأجزاء من مباريات البطولة ونشر مقاطع مختارة من المباريات”.
وقال ماتياس غرافستورم، الأمين العام للاتحاد الدولي (فيفا): “هدف تلك الشراكة يتمثل في إبراز البهجة التي تنطوي عليها بطولة كأس العالم، ولعل جعل (تيك توك) المنصة المفضلة الأولى للبطولة سيشكل أفضل طريقة لتعزيز ذلك خلال أكبر حدث رياضي في التاريخ”.
وأضاف “من شأن هذا التعاون المبتكر والمبدع أن يعزز الروابط بين المشجعين في جميع أنحاء المعمورة وبطولة كأس العالم على نحو لم يسبق له مثيل، فضلا عن تمكين الجمهور من الاطلاع على ما يجري خلف الكواليس وتقريبه من الحدث أكثر من أي وقت مضى”.
وقال جيمس ستافورد، رئيس المحتوى العالمي في (تيك توك): “شهدت كرة القدم نموا هائلا في العالم على منصة (تيك توك) طيلة السنوات القليلة الماضية، ونحن متحمسون لأن تستمتع الجماهير بتجربة كأس العالم حتى بعد انتهاء الدقائق التسعين، وذلك من خلال محتوى حصري وإمكانية وصول غير مسبوقة إلى ما ينتجه صناع المحتوى”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026