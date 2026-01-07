بنك القاهرة عمان
مشوقة يسأل الرئيس حسان عن سلامة المزروعات المروية في المملكة والوضع المائي في محافظة عجلون

7 يناير 2026
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع المزروعات المروية
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما هي نتائج الفحوصات الرسمية لجودة المياه المستخدمة في الزراعات المروية على طول سيل الزرقاء قبل سد الملك طلال، وما الإجراءات المتخذة لمنع استخدام المياه غير الصالحة في ري المزروعات الورقية.؟
2. ما أسباب استمرار وصول مياه ملوّثة إلى عدد من منازل المواطنين في محافظة عجلون خلال فصل الصيف، وما الإجراءات الحكومية لضمان وصول مياه مطابقة للمواصفات الصحية طوال العام؟
3. لماذا يحصل أبناء محافظة عجلون على أدنى حصة مائية مقارنة بباقي المحافظات خلال فصل الصيف، وما خطط الوزارة لإعادة التوازن وتوزيع المياه بعدالة بين جميع المناطق؟
4. رغم أن محافظة عجلون تعدّ من أعلى المحافظات في معدلات الهطول المطري، إلا أنها الأقل في الحصاد المائي، فما هي الأسباب وراء عدم إنشاء سدود وحواجز مائية كافية، وما هي الخطط الزمنية لإنشاء مشاريع تعزز المخزون المائي وتمنع هدر المياه نحو البحر الميت؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقة


