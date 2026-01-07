بنك القاهرة عمان
الأردن وتركيا يؤكدان دعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

7 يناير 2026
الأردن وتركيا يؤكدان دعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي اليوم عددًا من القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا.
وأكّد الوزيران ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء المرحلة الثانية منه، وضرورة تكاتف الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
كما أكّدا استمرار التعاون والتنسيق لدعم سوريا وجهود الحكومة السورية لإعادة بناء سوريا وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.


