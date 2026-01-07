صندوق التنمية والتشغيل في إربد يمول مشاريع بـ3 ملايين دينار

وطنا اليوم:قال مدير فرع صندوق التنمية والتشغيل في محافظة اربد الدكتور عيسى عواودة، إن حجم التمويل المقدم من الصندوق في المحافظة لتمويل عدد من المشاريع المحلية العام الماضي بلغ 3 ملايين دينار، تم توجيهها لتمويل 236 مشروعا أسهمت في توفير ما يقارب من 400 فرصة عمل.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه التمويلات شملت حزمة متنوعة من البرامج أبرزها، البرامج التمويلية الموجهة إلى الشباب الباحثين عن عمل من كلا الجنسين وبرامج التمويل الإنتاجي وبرامج خفض حدة الفقر.

وأشار إلى الدور المحوري للصندوق في تحريك عجلة التنمية المحلية عبر برامج تمويلية استهدفت تمكين الشباب والأسر وتحفيز المشاريع الإنتاجية، بما يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتعزيز التمكين الاقتصادي.

وبين عواودة، أن نسبة السداد في فرع صندوق التنمية والتشغيل بمحافظة اربد بلغت 96 بالمئة، مؤكدا أن هذه النسبة تعكس مستوى وعي المستفيدين والتزامهم بالمسؤولية المالية، و نجاح الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشاريع الممولة، وقدرتها على الاستمرار وتوفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية.

وأضاف، إن الصندوق يعمل وفق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى دعم الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، لافتا إلى استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والشريكة في المحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

وأوضح، أن الصندوق لا يقتصر دوره على تقديم التمويل المالي، بل يشمل أيضا تقديم الاستشارات الفنية ومتابعة المشاريع ميدانيا، بما يضمن ديمومتها وتطورها، انسجاما مع جهود الدولة في تعزيز الاعتماد على الذات والتمكين الاقتصادي لمختلف الفئات.