التربية : 213 مخالفة منذ بدء امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ورئيس لجنة الامتحان الدكتور نواف العجارمة، ان مجموع عدد المخالفات حتى نهاية اليوم الخامس لامتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية بلغ 213 مخالفة.

وأكد العجارمة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العقوبات جاءت على النحو الآتي 13 إنذارا و 45 إلغاء مبحث، غالبيتها تتعلق بمحاولة إدخال أدوات إلكترونية مصممة للغش كالسماعات اللاقطة وبطاقات VIP إلى قاعة الامتحان و 10 عقوبات إلغاء دورة امتحانية معظمها بسبب محاول استخدام أوراق غش أثناء الامتحان.

وأضاف إن 141 مخالفة إلغاء دورتين امتحانيتين كانت بسبب إدخال أدوات اتصال أو أجهزة إلكترونية داخل غرفة الامتحان و 4 مخالفات حرمان من التقدم للامتحان لمدة عامين تتعلق بحالات تصوير لورقة الأسئلة وإخراجها خارج غرفة الامتحان.

وأكد أن الامتحان في أيامه الخمسة السابقة سار بشكل طبيعي وفق ما خطط له، ولم يرد إلى غرف العمليات أي ملحوظة أثرت في سير الامتحان، مشيرا إلى أن اليوم الأربعاء هو السادس لامتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر أن يتقدم اليوم ما يزيد عن (15 ألف) مشترك في مبحث الحاسوب.

وبالنسبة للأوراق الامتحانية قال العجارمة، إن جميع اللجان من المشرفين التربويين المتخصصين التي ناقشت تلك الأوراق بعد نهاية كل امتحان أكدت أن جميع الأسئلة من المنهاج الدراسي، وأنها راعت الفروقات الفردية بين الطلبة بنسب مناسبة وأنها خالية من الأخطاء وأن الزمن مناسب.