بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

​أشغال البلقاء تطلق حزمة عطاءات طرق بقيمة مليوني دينار

7 يناير 2026
​أشغال البلقاء تطلق حزمة عطاءات طرق بقيمة مليوني دينار

وطنا اليوم:أعلنت مديرية أشغال محافظة البلقاء عن بدء إجراءات طرح مجموعة من عطاءات الطرق الحيوية المدرجة ضمن موازنة اللامركزية للعام المالي الجديد 2026، وذلك بقيمة إجمالية بلغت مليونين وخمسين ألف دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة العامة في مختلف ألوية المحافظة.
ويأتي هذا التحرك المبكر من قبل المديرية استجابةً للإقرار المبكر لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مما أتاح المجال لتسريع المسارات الفنية والإدارية اللازمة لطرح العطاءات في وقت قياسي، ويضمن هذا التوجه إتمام عمليات التنفيذ والاستلام وصرف المطالبات المالية ضمن السنة المالية الحالية، وتجنب أي تأخير قد يطرأ على المشاريع، بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من المخصصات المرصودة لخدمة المواطنين.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الميدانية للمشاريع، باشرت المديرية العمل على طرح عطاءات لإنشاء وتنفيذ طرق زراعية في لواء القصبة تمتد على مسافة 1.3 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأجزاء متفرقة من الطرق الرئيسية، حيث تشمل هذه الأعمال كشط وتعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة وتخطيطاً بالدهان الحراري في لواء الشونة الجنوبية بطول 1.7 كم، ولواء دير علا بطول 2.4 كم، بالإضافة إلى طريق الزعتري ضمن لواء القصبة بطول 2 كم، كما تضمنت الحزمة تنفيذ مطبات نموذجية بمواصفات عالية على مختلف طرق المحافظة لتعزيز معايير السلامة المرورية.
وعلى صعيد الاستدامة، شملت العطاءات المطروحة خدمات صيانة عامة دورية في ألوية دير علا والشونة الجنوبية وعين الباشا، لضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها، علاوة على طرح عطاء لإنارة طريق وادي السدر وبيوضة في قضاء العارضة بطول 250 متراً، ضمن خطة المديرية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحيوية والريفية على حد سواء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب