اكتمال عقد المتأهلين.. وجدول ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

وطنا اليوم:مع انتهاء مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، تكون منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، قد اختتمت وتحددت أطراف مباريات الدور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها المغرب حاليا.

وشهد هذا الدور تأهل 3 منتخبات عربية هي المغرب والجزائر ومصر، فيما خرجت السودان وتونس من البطولة.

وفي مباراة الأمس، فاز منتخب كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليواصل “الأفيال” حملة الدفاع عن لقبهم بنجاح.

وكانت السنغال أولى الدول التي تأهلت للدور ربع النهائي بعد فوزها على السودان بثلاثة أهداف لهدف، ثم مالي بعد فوزها على تونس بركلات الترجيح (3-2).

وفازت الكاميرون على جنوب أفريقيا بهدفين لهدف، بينما سحقت نيجيريا موزمبيق برباعية.

وكان منتخب المغرب أول المنتخبات العربية المتأهلة بفوزه على تنزانيا بهدف دون مقابل، وهي ذات النتيجة التي حققها منتخب الجزائر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما تأهل منتخب مصر عقب فوزه على بنين بنتيجة 3-1.

جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا:

الجمعة 9 يناير

مالي ضد السنغال – 8 مساء (توقيت أبو ظبي)

المغرب ضد الكاميرون – 11 مساء

السبت 10 يناير

الجزائر ضد نيجيريا – 8 مساء

مصر ضد كوت ديفوار – 1 مساء