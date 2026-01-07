بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

اكتمال عقد المتأهلين.. وجدول ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

7 يناير 2026
اكتمال عقد المتأهلين.. وجدول ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

وطنا اليوم:مع انتهاء مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، تكون منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، قد اختتمت وتحددت أطراف مباريات الدور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها المغرب حاليا.
وشهد هذا الدور تأهل 3 منتخبات عربية هي المغرب والجزائر ومصر، فيما خرجت السودان وتونس من البطولة.
وفي مباراة الأمس، فاز منتخب كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليواصل “الأفيال” حملة الدفاع عن لقبهم بنجاح.
وكانت السنغال أولى الدول التي تأهلت للدور ربع النهائي بعد فوزها على السودان بثلاثة أهداف لهدف، ثم مالي بعد فوزها على تونس بركلات الترجيح (3-2).
وفازت الكاميرون على جنوب أفريقيا بهدفين لهدف، بينما سحقت نيجيريا موزمبيق برباعية.
وكان منتخب المغرب أول المنتخبات العربية المتأهلة بفوزه على تنزانيا بهدف دون مقابل، وهي ذات النتيجة التي حققها منتخب الجزائر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما تأهل منتخب مصر عقب فوزه على بنين بنتيجة 3-1.
جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا:

الجمعة 9 يناير

مالي ضد السنغال – 8 مساء (توقيت أبو ظبي)

المغرب ضد الكاميرون – 11 مساء

السبت 10 يناير

الجزائر ضد نيجيريا – 8 مساء

مصر ضد كوت ديفوار – 1 مساء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب