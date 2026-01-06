الرباط الصليبي.. لعنة تطارد مصر في كأس أمم إفريقيا

وطنا اليوم:واصلت لعنة الإصابة في الرباط الصليبي للركبة مطاردتها لنجوم منتخب مصر في النسخ الأخيرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث أصبح محمد حمدي، ظهير أيسر منتخب (الفراعنة) أحدث ضحاياها الآن.

وتعرض حمدي للإصابة خلال الشوط الأول من عمر مباراة المنتخب المصري مع نظيره البنيني، الإثنين، في دور الـ16 للبطولة القارية، المقامة حاليا في المغرب، والتي انتهت بفوز البطل التاريخي لأمم أفريقيا 3 / 1، ليتأهل لدور الثمانية في المسابقة.

وسقط حمدي خلال إحدى الكرات المشتركة في وسط الملعب مع أحد لاعبي منتخب بنين، ليمسك اللاعب بركبته ويخرج من ملعب المباراة على “محفة”، متجها إلى أحد مستشفيات مدينة أكادير على الفور.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي مع فريق بيراميدز المصري بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بانتظار أن يخضع لعملية جراحية في القريب العاجل، وتحديد موعد عودته للتدريبات والمباريات الرسمية، غير أن حظوظه في المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم، التي تقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أصبحت ضعيفة للغاية.

وكانت المباراة شهدت أيضا إصابة محمود حسن تريزيغيه، جناح منتخب مصر، بتمزق في كاحل القدم، لتتقلص حظوظه في المشاركة خلال باقي مشوار فريقه في المسابقة، التي ستختتم في 18 يناير الجاري.

وأصبح الرباط الصليبي بمثابة “لعنة” تواصل مطاردتها للاعبي منتخب مصر في أمم إفريقيا، حيث شهدت النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، تعرض 3 من نجوم الفريق للإصابة اللعينة، لتبعدهم عن المستطيل الأخضر فترة طويلة.

ويعد مروان محسن أول ضحايا الرباط الصليبي في صفوف منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا، فأثناء مباراة الفريق أمام المغرب في دور الثمانية من نسخة المسابقة عام 2017 التي أقيمت بالغابون، تعرض مهاجم الأهلي المصري في ذلك الوقت لإصابة قوية، اضطر بعدها لمغادرة أرضية ملعب (بورت جنتيل) الذي احتضن اللقاء.

وخرج مروان محسن باكيا، وأجرى بعض الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في اليوم التالي حقيقة إصابة اللاعب.

ورغم تلك الإصابة، استعاد مروان محسن مكانته في قائمة منتخب مصر، حيث تواجد مع الفريق بنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018، لكن مستواه تراجع في السنوات الأخيرة، ليرحل عن صفوف الأهلي، حيث يلعب حاليا مع فريق الجونة، الناشط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي أولى مباريات منتخب (الفراعنة) في نسخة أمم إفريقيا عام 2021 التي أقيمت في الكاميرون، تعرض المنتخب المصري للهزيمة 0-1 أمام منتخب نيجيريا في مستهل مبارياته بتلك النسخة، لكنه عانى من خسارة فنية أخرى، تمثلت في إصابة أكرم توفيق، ظهير أيمن النادي الأهلي آنذاك.

وسقط أكرم توفيق في أولى لقاءات المنتخب المصري بأمم إفريقيا 2021، ليتسبب في حالة من الارتباك في صفوف الفريق، الذي اضطر للاستعانة بكل من محمد عبدالمنعم ثم عمر كمال وأخيرا إمام عاشور، في مركز الظهير الأيمن، الذي كان يشغله اللاعب، وذلك خلال مشوار الفريق في البطولة، التي شهدت تأهله للمباراة النهائية أمام السنغال.

وبعد تعافي أكرم توفيق من الإصابة، عاودته لعنة الرباط الصليبي مرة أخرى بعد فترة قصيرة، قبل أن يستعيد مستواه من جديد، ويفرض نفسه ضمن العناصر الأساسية بالنادي الأهلي، قبل أن يشد الرحال في الصيف الماضي للعاصمة القطرية الدوحة، عقب انضمامه لصفوف الشمال القطري.

يذكر أن منتخب مصر سوف يلتقي يوم السبت المقبل في دور الثمانية للبطولة مع الفائز من لقاء كوت ديفوار (حاملة اللقب) وبوركينا فاسو، الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء بدور الـ16