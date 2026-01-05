اجتماع طارئ بعد انتهاء مغامرة المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا

وطنا اليوم:كشف مصدر من وزارة الرياضة في تونس أن وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي سيعقد يوم الأربعاء اجتماعا طارئا مع رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وعدد من أعضاده لبحث أسباب المشاركة الكارثية في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وخرج منتخب تونس مساء السبت الماضي، أمام مالي بركلات الترجيح (3 ـ 2) بعد التعادل (1 ـ 1) في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراة الدور ثمن النهائي ليعجز عن الوصول لربع النهائي للنسخة الثانية تواليا بعد “كوت ديفوار 2023”.

مشاركة تونس أفرزت خيبة أمل عارمة في الشارع الرياضي المحلي، وأثارت زلزالا من ردود الأفعال العنيفة من الجماهير ووسائل الإعلام، وسيلا من المطالبات بمحاسبة المسؤولين في اتحاد الكرة عن تعرض البلاد لنكسة كروية جديدة هي الثانية في ظرف أسابيع معدودة.

وفي ديسمبر الماضي، تعرض منتخب تونس للإقصاء من الدور الأول لكأس العرب للمنتخبات (فيفا ـ قطر 2025)، قبل أن تنتهي مشاركته في أمم إفريقيا يوم السبت، بشكل كارثي، أمام منتخب مالي الذي لعب منقوصا بعد طرد أحد مدافعيه في منتصف الشوط الأول.

واتخذ اتحاد الكرة قرارا عاجلا أمس الأحد، بإقالة المدرب سامي الطرابلسي، الذي وافق بحسب بيان رسمي لاتحاد الكرة على إنهاء العلاقة التعاقدية بين بالتراضي.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن “إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع كامل الإطار الفني للمنتخب”، في أعقاب اجتماع وجيز بمقر إقامة المنتخب الأول في الدار البيضاء.

وأكدت مصادر مقربة جدا من وزارة الرياضة أن اجتماعا طارئا سينعقد صباح الأربعاء في مقر الوزارة بين الصادق المورالي، ورئيس اتحاد كرة القدم معز الناصري لتقييم النتائج الأخيرة للمنتخب الأول، لا فقط في أمم إفريقيا وإنما في كأس العرب.

وأضافت أن الاجتماع سيشهد حضور المدير العام للرياضة وأعضاء من اتحاد الكرة بجانب المدير الفني للاتحاد، المنذر الكبير والمدير الرياضي زياد الجزيري، وسيتم خلاله الكشف عن ملابسات المشاركة المخيبة لنسور قرطاج في كأس العرب وكأس إفريقيا.

وخلال الاجتماع الطارئ سيتعرض رئيس اتحاد كرة القدم للمساءلة من قبل لجنة وزارية خصوصا بعد رواج معلومات حول “تجاوزات” خلال إقامة المنتخب في المغرب، وشبهات سوء تصرف طالت عدد الأعضاء الرسميين لبعثة تونس والنفقات الباهظة لاتحاد الكرة.

ومن بين النقاط، وفقا لما أكدته مصادر خاصة، سيتم التطرق إلى ملف المدرب الجديد لمنتخب تونس ومسار التحضيرات لكأس العالم 2026 في الصيف المقبل