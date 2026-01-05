رحمه الله

دوله المهندس علي ابو الراغب

كما عرفته انا كإعلامي

كنا ننتقده باستمرار عبر البرامج وهو رئيس حكومه ووزير صناعه وتجاره وفي كل مواقعه الكثيره وكان يتابع ولا يزعل ولا يثور ولا يركض للمحاكم بل كما عرفته انا شخصيا يجيد المتابعه والوضوح والباب المفتوح

مثال كنت في البث المباشر عبر إذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه اضع ايام اغنية بيع الجمل يا علي

وراء حديث مسؤول لم يحل ولم يتابع مشكله وكان كثيرا ما يتصل معي شخصيا صباحا ويوعز للمعنيين بحل الموضوع ومتابعة البث المباشر من إذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه أثناء حكومته وكذلك اللقاء المفتوح في إذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه

للحديث بقيه

انا لله وانا اليه راجعون

لا يبقى انسان مهما طال به الزمن

والذي يبقى سيرته وعمله

فلا مال يبقى ولا جاه يبقى ولا رتب تبقى

العمل الطيب والخير يبقى

لا حول ولا قوة الا بالله

نعزي بوفاته

مصطفى عيروط وأسرته والأصدقاء والأهل