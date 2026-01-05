بنك القاهرة عمان
دوله المهندس علي ابو الراغب كما عرفته

5 يناير 2026
دوله المهندس علي ابو الراغب كما عرفته

رحمه الله
دوله المهندس علي ابو الراغب

كما عرفته انا كإعلامي
كنا ننتقده باستمرار عبر البرامج وهو رئيس حكومه ووزير صناعه وتجاره وفي كل مواقعه الكثيره وكان يتابع ولا يزعل ولا يثور ولا يركض للمحاكم بل كما عرفته انا شخصيا يجيد المتابعه والوضوح والباب المفتوح
مثال كنت في البث المباشر عبر إذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه اضع ايام اغنية بيع الجمل يا علي
وراء حديث مسؤول لم يحل ولم يتابع مشكله وكان كثيرا ما يتصل معي شخصيا صباحا ويوعز للمعنيين بحل الموضوع ومتابعة البث المباشر من إذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه أثناء حكومته وكذلك اللقاء المفتوح في إذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه
للحديث بقيه
رحمه الله
انا لله وانا اليه راجعون
لا يبقى انسان مهما طال به الزمن
والذي يبقى سيرته وعمله
فلا مال يبقى ولا جاه يبقى ولا رتب تبقى
العمل الطيب والخير يبقى
رحمه الله
لا حول ولا قوة الا بالله
نعزي بوفاته
مصطفى عيروط وأسرته والأصدقاء والأهل


