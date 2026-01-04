بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

المنخفض الجوي يفضح و يعري البنى التحتية في المملكة

دقيقة واحدة ago
المنخفض الجوي يفضح و يعري البنى التحتية في المملكة

بقلم الصحفي فارس حباشنة
لا أظن أن هناك أردنيًا لم يصله فيديو لانهيار قلعة الكرك و سقوط الواجهات الحجرية الاثرية الأمامية في قاع واد سحيق .
و اليوم، وصلتني فيديوهات محزنة و فاجعة للمدينة الرياضية الجديدة في زحوم / الكرك .
و المدينة قيد التدشين و الأعمال الانشائية في مراحلها الاولى .
وقد غمرتها مياه الامطار ، وغرقت من أول شتوة و إنهارت، و كشف المنخفض الجوي عورتها ، و أنفضح ستر المشروع الرياضي العظيم في الكرك و الجنوب .
و في موازة ذلك ، إنهيار و تصدع جسر الكرك بين المرج و الثنية .
بقية محافظات المملكة ليست أفضل حالا من الكرك .
ولكن ، المييز كركيا أن المدنية تعاني من هريان ينخر مؤسساتها الخدماتية ، و هريان ينخر البنى التحتية ، و هريان ينخر علاقة الكركية مع الحكومة .
الكرك تلتمس نجاة من الطوفان و الغرق و العزلة و انهيار البنى التحتية ، و سقوط و انهيار قلعتها التاريخية .
المنخفض الجوي مقدمة فاضحة لما تعاني الكرك و محافظات الاطراف البعيدة .

وً انت تنظر لانهيار البنى التحتية .. للأسف أزمة الاردن ليست تنموية و لا أقتصادية و لا سياسية ، باب أخلاقية و أزمة قيم ..
لان الموضوع ليس قرارا تنمويا و خدماتيا ، إنما اخلاقيا .
أصحاب القرار الحكومي في مشروع الكرك الرياضي
، و مشروع ترميم قلعة الكرك يجب أن تعلق لهم المقاصل !
الفيديوهات المرفقة من جسر الكرك و الخرزة ” طريق الغور / الكرك ، و قلعة الكرك و مشروع نواة المدنية الرياضية الجديدة في زحوم .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:32

ضبط مركبتين محملتين بأشجار حرجية معمّرة مقطوعة في عجلون

15:18

Orange Jordan launches the “Digital Inclusion Guide” in Braille to enhance the experience of customers with visual impairments

15:14

استثمار جديد في “الطفيلة الصناعية” بقيمة 10 ملايين دينار سيوفر 200 فرص عمل.

15:11

الغذاء والدواء تؤكد منع الإعلان والترويج لأي مستحضر تجميلي دون موافقة مسبقة

15:04

كلب ضال ينهش ثمانيني في إربد

14:57

الأردن والصين يبحثان تنفيذ مبادرات لإرسال مساعدات طبية وغذائية لغزة

14:53

الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

14:19

السعودي : لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

14:14

إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

14:10

تكليف عدي عبيدات بمهام المدير العام لشركة المدن الصناعية الاردنية

14:07

الاتحاد العربي للأسمدة يهنئ المهندس الرواد ببدء توليه مهام رئاسة مجلسه للدورة المقبلة

14:04

بدء تطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع مطلع العام الجديد

وفيات
وفيات الأحد 4 – 1 – 2026الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025