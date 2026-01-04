المنخفض الجوي يفضح و يعري البنى التحتية في المملكة

بقلم الصحفي فارس حباشنة

لا أظن أن هناك أردنيًا لم يصله فيديو لانهيار قلعة الكرك و سقوط الواجهات الحجرية الاثرية الأمامية في قاع واد سحيق .

و اليوم، وصلتني فيديوهات محزنة و فاجعة للمدينة الرياضية الجديدة في زحوم / الكرك .

و المدينة قيد التدشين و الأعمال الانشائية في مراحلها الاولى .

وقد غمرتها مياه الامطار ، وغرقت من أول شتوة و إنهارت، و كشف المنخفض الجوي عورتها ، و أنفضح ستر المشروع الرياضي العظيم في الكرك و الجنوب .

و في موازة ذلك ، إنهيار و تصدع جسر الكرك بين المرج و الثنية .

بقية محافظات المملكة ليست أفضل حالا من الكرك .

ولكن ، المييز كركيا أن المدنية تعاني من هريان ينخر مؤسساتها الخدماتية ، و هريان ينخر البنى التحتية ، و هريان ينخر علاقة الكركية مع الحكومة .

الكرك تلتمس نجاة من الطوفان و الغرق و العزلة و انهيار البنى التحتية ، و سقوط و انهيار قلعتها التاريخية .

المنخفض الجوي مقدمة فاضحة لما تعاني الكرك و محافظات الاطراف البعيدة .

وً انت تنظر لانهيار البنى التحتية .. للأسف أزمة الاردن ليست تنموية و لا أقتصادية و لا سياسية ، باب أخلاقية و أزمة قيم ..

لان الموضوع ليس قرارا تنمويا و خدماتيا ، إنما اخلاقيا .

أصحاب القرار الحكومي في مشروع الكرك الرياضي

، و مشروع ترميم قلعة الكرك يجب أن تعلق لهم المقاصل !

الفيديوهات المرفقة من جسر الكرك و الخرزة ” طريق الغور / الكرك ، و قلعة الكرك و مشروع نواة المدنية الرياضية الجديدة في زحوم .