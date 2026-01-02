الفيصلي ينفرد بصدارة الدوري الممتاز لكرة السلة

وطنا اليوم:انفرد فريق الفيصلي بصدارة ترتيب دوري CFI الممتاز لكرة السلة للرجال، عقب فوزه على نظيره اتحاد عمّان بنتيجة 89–74، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الأولى لموسم 2025.

وشهد اللقاء أفضلية واضحة للفيصلي، الذي بسط سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجح في فرض إيقاعه الفني في جميع الفترات، مستفيدًا من الانسجام الجماعي والتنظيم الدفاعي والهجومي، ليحسم المواجهة بفارق مريح.

وبهذا الانتصار، رفع الفيصلي رصيده ليعتلي صدارة جدول الترتيب منفردًا، بعدما كان يتقاسمها مع اتحاد عمّان قبل انطلاق الجولة، في حين تجمّد رصيد اتحاد عمّان عند نقاطه السابقة.

ويأتي هذا الفوز ليؤكد الطموحات التنافسية للفيصلي في المرحلة الأولى من الدوري، بينما يتطلع اتحاد عمّان إلى تعويض الخسارة في الجولات المقبلة