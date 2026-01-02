حين يصبح الإصرار خطأً… لا تبحث عن شماعة تعلق عليها اخطاؤك

بقلم المحامي حسين احمد الضمور

حين تُصرّ على الحصول على ترخيص بناء، وأنت تعلم مسبقًا أن الرفض لم يكن عبثًا، بل قائمًا على تقارير هندسية تؤكد أن الموقع غير آمن للبناء، فأنت لا تمارس حقًا، بل تُغامر بحياتك وحياة غيرك.

وحين تختار أن تبني في أرضٍ زراعية خُلقت للزرع لا للإسمنت، ثم تتفاجأ بالنتائج، فالمشكلة ليست في القوانين، بل في تجاهلها.

وحين تُحوِّل مجاري السيول إلى مكبّات للنفايات، وأنت تعلم يقينًا أن ذلك يؤدي إلى انسداد مجاري المياه، فتكون شريكًا مباشرًا في الكارثة، لا ضحية لها.

وحين تُلقى النفايات في مصارف المياه المصمّمة أصلاً لتصريف السيول، لا لتخزين الأخطاء البشرية، فلا يحق لك لاحقًا أن تتساءل: من المسؤول؟

الدولة حذّرت، ونبّهت، ورفضت الترخيص أكثر من مرة؛ لأنها مسؤولة عن السلامة العامة، لا عن مجاراة العشوائية.

أما أنت، فقد اخترت أن تتجاوز التحذير، وأن تخالف العلم، وأن تراهن على الحظ.

فلا تُحمِّل الدولة وزر ما صنعت يداك،

ولا تجعل من الإهمال بطولة،

ولا من المخالفة مظلومية.

أنت السبب… فلا تلقي اللوم على الدولة.