بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

نجم منتخب النشامى يتقدّم بشكوى ضد مشجعين

دقيقتان ago
نجم منتخب النشامى يتقدّم بشكوى ضد مشجعين

وطنا اليوم:تقدَّم أحد نجوم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” بشكوى رسمية لدى محكمة إربد، بحق نحو 35 مشجعاً وفق ما علم ، على خلفية منشورات لهم عبر موقع “فيسبوك” تضمنت عبارات اعتبرها اللاعب تجاوزت حدود النقد المشروع إلى الإساءة الشخصية، من شتم وذم وتحقير.
وتأتي هذه الخطوة عقب المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي استضافتها دولة قطر، وانتهت بخسارة المنتخب الأردني أمام نظيره المغربي بنتيجة 3-2، حيث تعرض اللاعب لسيل من الانتقادات بعد أدائه في اللقاء.
اللاعب أكد أن ما تعرّض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يندرج ضمن إطار التعبير عن الرأي، بل يحمل إساءة تمس سمعته وكرامته الشخصية، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:31

ابنة ممثل شهير جثة هامدة في فندق.. ليلة رأس السنة

11:22

موجة صقيع وثلوج وأمطار غزيرة تجتاح العالم العربي

11:12

ديوجينيس في الميزان

11:00

عمدة نيويورك يتخذ خطوات جريئة ضد تل ابيب بأول قرار بعد تنصيبه

10:51

السفير السعودي باليمن: الزبيدي رفض إنهاء التصعيد

10:42

لأول مرة منذ تأسيسه..بدء فيضان سد زرقاء ماعين

10:22

ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في الحسا وسواقة

10:15

السعودية تتصدر الدول العربية في احتياطيات النقد الأجنبي

10:06

هل نشهد قريباً قراراً برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان.؟

09:57

وفاة امرأة وطفلها حرقا بخيمة واستشهاد طفلة بسبب البرد في غزة

09:52

إغلاق متعمد لعبارة يغرق مثلث عبلين في عجلون

09:47

مصادر تنفي ضم الأردن ومصر والمغرب والجزائر لكأس الخليج

وفيات
وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة الله