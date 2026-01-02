نجم منتخب النشامى يتقدّم بشكوى ضد مشجعين

وطنا اليوم:تقدَّم أحد نجوم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” بشكوى رسمية لدى محكمة إربد، بحق نحو 35 مشجعاً وفق ما علم ، على خلفية منشورات لهم عبر موقع “فيسبوك” تضمنت عبارات اعتبرها اللاعب تجاوزت حدود النقد المشروع إلى الإساءة الشخصية، من شتم وذم وتحقير.

وتأتي هذه الخطوة عقب المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي استضافتها دولة قطر، وانتهت بخسارة المنتخب الأردني أمام نظيره المغربي بنتيجة 3-2، حيث تعرض اللاعب لسيل من الانتقادات بعد أدائه في اللقاء.

اللاعب أكد أن ما تعرّض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يندرج ضمن إطار التعبير عن الرأي، بل يحمل إساءة تمس سمعته وكرامته الشخصية، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.