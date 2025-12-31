رغبات الوطن والمواطن الأردني في ٢٠٢٦

د.عبدالفتاح طوقان

تتجلى رغبات الوطن الأردني في ٢٠٢٦ في طموحات الشعب الأردني، أصحاب الأرض الأصليين، والعشائر الأردنية الأصيلة حيث يسعى الأردنيون لتحقيق مستقبل أفضل، بعيدًا عن الوطن البديل وقضايا التجنيس غير العادلة. إن الهدف هو إقامة وطن حر يُعنى بمصالح الشعب، ويحافظ على استقلاله، ويضمن أمانه واستقراره.

التنمية المستدامة

تعتبر التنمية المستدامة حجر الزاوية لتحقيق رغبات الوطن ويشمل ذلك أهدافًا عالمية مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير التعليم والصحة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي. يجب أن تكون هذه الأهداف جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومة الأردنية في العام الجديد، حيث يتطلع المواطنون إلى رؤية نتائج ملموسة تُحسّن من مستوى حياتهم.

تلبية احتياجات المواطنين

تواجه الحكومات الأردنية تحديًا كبيرًا في تلبية احتياجات المواطنين حيث يستوجب عليها توفير فرص عمل لائقة ونمو اقتصادي مستدام، ودعم المغتربين من خلال مبادرات مثل “بيتك في الأردن” لربطهم بالوطن و تأمينهم للإسكان عند عودتهم .يتطلب ذلك استماعًا حقيقيًا للمواطنين، وعدم الاعتماد فقط على المصالح الشخصية لأعضاء الحكومات ومعارفهم أو “شللهم . إن رغبة الشعب في وطن متكامل حر مليء بالإيجابية تتطلب من الحكومة التحرك بجرأة وتغيير النهج والسماح بالمشاركة و انهاء الإقصاءات .

تطلعات الشباب في العام الجديد

تعتبر تطلعات الشباب محورًا أساسيًا في رغبات الوطن. ينبغي تأمين الوصول إلى تعليم جامعي جيد، وتوجيه رغبات الطلاب بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والمستقبل المهني. يجب أن نعمل على تحويل الشباب من عبء ثقيل إلى عناصر فعّالة تسهم في بناء الوطن، مما يقلل من نسبة البطالة ويعزز من فرص العمل.

العدالة الاجتماعية والحريات

تسعى الرغبات الوطنية أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يجب أن يشعر كل فرد في المجتمع بأنه جزء من هذا الوطن. يجب أن تكون هناك فرص متساوية للجميع، مع اهتمام خاص بالرأي الآخر، وتحقيق حريات دون قمع أو ملاحقة. إن عام ٢٠٢٦ فرصة للتجديد و التغيير للأفضل حيث يجب أن يكون عامًا للحرية والكرامة الوطنية يفرح الأردنيون بوطنهم دون ان يشاركهم احدا فيه ويعيشون حياة كريمة وسعيدة.

لتكن ٢٠٢٦ سنة تحقيق رغبات الوطن الأردني، حيث يُحقق الشعب الأردني تطلعاته وأحلامه في التنمية المستدامة، وتلبية احتياجاته، وضمان الحريات والعدالة الاجتماعية. إن العمل من أجل مستقبل أفضل يتطلب من الجميع، حكومات ومواطنين، الالتزام بالتغيير الإيجابي والتعاون لبناء وطن يعكس طموحات وأحلام الأردنيين.

كل عام و انتم بالف خير واهلا بعام جديد ٢٠٢٦ ترفع فيه راية الأردن خفاقة

