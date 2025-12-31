بنك القاهرة عمان
التونسي بن سلطان مديرا فنياً للاتحاد الأردني لكرة القدم

57 ثانية ago
وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين التونسي عبد الحي بن سلطان مديرا فنيا للاتحاد اعتباراً من مطلع العام 2026، ليتولى مسؤولية الإدارة الفنية بما يتماشى مع رؤية الاتحاد.
ويمتلك بن سلطان خبرات فنية بارزة في كرة القدم، ويحمل رخصة التدريب الإفريقية للمحترفين (PRO)، إضافة إلى مشاركته في العديد من الدورات المتقدمة الخاصة بتأهيل محاضري كرة القدم، كما يحمل درجة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة، ودرجة الماجستير في التربية بتخصص علم النفس الرياضي.
وسبق لبن سلطان أن أشرف خلال مسيرته على عدد من المنتخبات الوطنية التونسية للفئات العمرية المختلفة، وحقق نجاحات مميزة تمثلت في الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم للناشئين، وقيادة العديد من الأندية لتحقيق بطولات، إلى جانب تجارب تدريبية ناجحة في السعودية والمغرب.
كما تولى مهام الإشراف على مراكز النخبة وتطوير المواهب وإعداد البرامج الفنية في تونس، إلى جانب عمله كمحاضر للدورات التدريبية.
وسيتولى المدير الفني وضع الخطط الفنية والإشراف على جميع البرامج الفنية، بما في ذلك تطوير المدربين واكتشاف المواهب والأداء العالي، إضافة إلى الإشراف على فرق المستقبل ومنتخبات وبطولات الفئات العمرية.


