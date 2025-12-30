بنك القاهرة عمان
الفوسفات الاردنية … حين تنتخي للوطن

39 ثانية ago
وطنا اليوم _

بقلم : الدكتور عبدالمهدي القطامين

اليوم أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وضع إمكانياتها الفنية واللوجستية تحت تصرّف الإدارات المحلية طيلة فترة الشتاء، في خطوةٍ تعكس وعيا مؤسسيا عميقا بدور الشركات الوطنية في حماية المجتمع وتعزيز صموده أمام ظروف الطقس القاسية وغير المتوقعة .

هذا الإعلان، الذي جاء بتوجيه مباشر من معالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، لا يمكن قراءته إلا بوصفه نموذجا متقدما للمسؤولية الوطنية والاجتماعية، حيث تتحول الشركة من كيانٍ اقتصادي منتج إلى شريكٍ فعلي في إدارة الأزمات، وداعم مباشر لقدرة البلديات والادارات المحلية على الاستجابة السريعة لأي طارئ.

إن وضع الآليات والمعدات والخبرات البشرية في خدمة الإدارة المحلية خلال الشتاء، يعزز مفهوم التكافل المؤسسي، ويرسّخ فكرة أن حماية المواطن مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق الحكومة واجهزتها فقط بل هي التزام أخلاقي ووطني تشترك فيه مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ومن هنا تبرز أهمية الدعوة إلى تعميم هذه المبادرة على باقي الشركات الوطنية الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك بنى تحتية وإمكانات تشغيلية قادرة على إسناد الجهود الرسمية. فالأزمات مثلما تبين معادن الناس وزعتها فانها تبين أيضا أهمية استحضار الحس الوطني في لحظات الاختبار.

ما قامت به شركة الفوسفات اليوم هو رسالة واضحة تشير بلا لبس ان المسؤولية الحقيقية تُقاس بالفعل لا بالشعارات وهي رسالة جديرة بأن تتحول إلى نهج عام وثقافة مؤسسية عنوانها أن الأردن أقوى بتكاتف أبنائه ومؤسساته.

أجزم ان مبادرة الفوسفات تحمل في معانيها تلك النخوة الاردنية التي تميز الاردن والاردنيين في الملمات كما أجزم ان قائد الفوسفات النشمي ابو المعتصم دائما كان في مقدمة الركب كلما نادى الوطن.


