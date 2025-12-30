رئيس جامعة البترا يبحث مع جمعية “عون” التعاون في توثيق التاريخ الوطني

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وفدًا من جمعية عون الثقافية الوطنية، برئاسة أسعد العزام. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجالات التوثيق التاريخي، وتعزيز الوعي الوطني لدى طلبة الجامعة.

وقال عبد الرحيم إن جامعة البترا توفّر بيئة تعليمية حاضنة للإبداع، وتتميّز ببنية تحتية مستدامة ومرافق ذكية تواكب التطور التكنولوجي، مضيفًا أن الجامعة تسعى إلى تخريج جيل متمكّن علميًا ومهاريًا، وقادر على التفاعل مع قضايا مجتمعه ووطنه بوعي ومسؤولية.

وأكد عبد الرحيم أن البحث العلمي يقع في صلب أولويات الجامعة، حيث حققت إنجازات نوعية في النشر في مجلات عالمية، وحصلت على اعتمادات دولية، مشيرًا إلى أن الجامعة توجّه نتاجها البحثي لخدمة المجتمع وحل مشكلاته، بما يتقاطع مع أهداف الجمعية في التوثيق العلمي الرصين للتاريخ.

وأوضح عبد الرحيم أن الجامعة والجمعية تلتقيان في هدف استراتيجي يتمثل في بناء الوعي الوطني لدى الشباب وتعزيز انتمائهم، مبيّنًا أن نقل الخبرات من جيل الروّاد إلى جيل الشباب، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، يُعدّ ركيزة أساسية لتحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على الهوية الأردنية الجامعة.

من جانبه، قدّم العزام نبذة عن مشروع الجمعية الريادي بعنوان: “توثيق الدور الوطني والقومي للشعب الأردني في بناء الأردن والدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر العربية”. وقال إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على تاريخ الأردن، وإبراز مواقف قيادته الهاشمية ورجالاته، وتخليد تضحياتهم الجسام دفاعًا عن الوطن وقضايا الأمة.

وأشار العزام إلى أن الجمعية تسعى إلى جمع وأرشفة الوثائق التاريخية وإتاحتها أمام الباحثين والمهتمين، لا سيما فئة الشباب، مؤكدًا أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، مثل جامعة البترا، لرفد هذا الجهد الوطني بالخبرات العلمية والبحثية اللازمة لضمان دقة التوثيق وموضوعيته.

وجال الوفد الضيف في مرافق الجامعة، وزار كلية الآداب والعلوم للاطلاع على بيئتها التعليمية.

وحضر اللقاء، الذي عُقد في قاعة “مروان الدحلة”، مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات، والمنسق الإعلامي رائد أبو يعقوب، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.