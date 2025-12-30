بنك القاهرة عمان
الامطار نعمه وخير

30 ديسمبر 2025
أ.د. مصطفى عيروط
الامطار نعمه وكنا ندعو الله نزول الغيث ومن يتابع قنوات التواصل الاجتماعي وحديث مواطنين ونواب في كثير من المناطق يعرف هناك تأثير كبير للمياه في البنى التحتية في بعض المناطق وتأثير على سعة السدود وهنا يبرز دور الإعلام المجتمعي الذي يتصدر التأثير وواضح بأنه يبرز الأثر السلبي أكثر من تأثير الأثر الإيجابي
متابعة دولة رئيس الوزراء وتصريحه بوضع كافة إمكانيات الدوله من أجل إصلاح اضرار وتأثير السيول ومعالجة آثارها بسرعه وامام هذه الصور التي تبث في قنوات التواصل الاجتماعي من إغلاق لطرق أو انهيارات في طرق وتأثير البنى التحتية وتصريحات نواب
فهذا برأيي يستدعي مشاركة القطاع الخاص دون طلب من أجهزة الدوله خاصة من قطاع المقاولات بتحريك كل إمكانياتهم للمساهمه مع أجهزة الدوله ضمن المسؤؤليه الاجتماعيه واين اساطيل باصات نقل الجامعات الخاصه لنقل الطلبه من المدارس والجامعات والياتهم واين شركات الاسكان والياتهم والصناعات التي لديها آليات والقطاع الخاص عليه مسؤؤليه اجتماعيه واعتقد بان بعضهم قام أو يقوم بدوره
واعتقد بان دولة رئيس الوزراء عليه مسؤوليه في التقييم للإدارات التنفيذيه للبلديات والامانه والوزارات المختلفه كالاشغال والمياه والتعليم والإعلام والصناعه والطاقه والداخليه والإدارة المحليه في مدى الاستعداد والتنفيذ ومدى نجاح أيضا التوعيه والتوجيه الإعلامي
فتاثير الأمطار. يدعو إلى السرعه والدقه في التقييم الشامل وإجراء تغييرات بسرعه ودقه واعتقد بان دولة رئيس الوزراء قادر على ذلك فامطار الخير سيولد منها خيرا


