مبادرة تعليمية إنسانية لكلية التمريض في بيت العناية الإنسانية

وطنا اليوم:نفّذت كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا نشاطًا ترفيهيًا تعليميًا هادفًا في بيت العناية الإنسانية بمدينة الفحيص، بإشراف وتنفيذ مشرفي التدريب السريري في الكلية، وبمشاركة عدد من طلبة الكلية، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية والإنسانية.

وحضر النشاط سعادة النائب جمال قموة، وعميد كلية التمريض الدكتور عماد الجراح، ورئيسة الاتحاد النسائي في محافظة البلقاء السيدة لمياء أبو رمان، إلى جانب عضو المجتمع المحلي السيدة تيريز الزيادات

وهدف النشاط إلى تعزيز التفاعل المباشر مع فئة المسنين، والتعرّف إلى احتياجاتهم الصحية والنفسية

وتضمّن البرنامج فقرات تعليمية ترفيهية هادفة، أسهمت في دعم الصحة النفسية، وتحسين التفاعل الاجتماعي، وتعزيز تقارب الأجيال.

كما نُفذت جلسات تفريغ انفعالي استندت إلى مبادئ العلاج المعرفي السلوكي، بما يعزز مفهوم العمل الجماعي ويرسخ قيم الرعاية الإنسانية لدى الطلبة.

وعبّرت مديرة بيت العناية الإنسانية نهى صدقة عن شكرها وتقديرها لجامعة فيلادلفيا وكلية التمريض على هذه المبادرة، التي أدخلت الفرح إلى قلوب المسنين وأسهمت في خلق أجواء إنسانية مليئة بالمحبة والدفء