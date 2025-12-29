فارس حباشنة

أرفعوا أسعار الدخان

في فرنسا وإيطاليا ثمن علبة السجائر 10 يورو.

والمواطنون المدخنون لا يحتجون على سعر الدخان.

وأذكر ذات زيارة لروما، شاهدت مسيرة صامتة ترفع شعارات تطالب الحكومة بفرض مزيد من الضرائب على الدخان.

ولأن المواطنين يعرفون أن الدخان مضر وخطر على الصحة.

وأن للدخان العادي والسجائر الإلكترونية آثارًا مكلفة على الإنسان مع التقدم بالعمر.

فاتورة علاج أمراض الدخان والسرطان اسألوا عنها الأميرة غيداء والدكتور عاصم منصور.

وبعد أعوام أموال الضمان الاجتماعي لا تكفي لعلاج الأردنيين من أمراض الدخان والسرطان.

في الأردن 12 مليون إنسان، ونقاتل نحو عيش آمن وكريم، ومنهم كثير ينفق ثلث راتبه الشهري على الدخان.

ومنهم من يبلع الحبوب والمخدرات لكي يتجاهل من حياته الأمر الواقع.

ويشد على حزام الانتحار والموت السريع، وينتظر ساعة الصفر ليطلق النار على حياته.

الكل يدخن في الأردن، في العزاء والأفراح والجاهات والعزائم، والندوات والمحاضرات وفي السرفيس والتكسي، والباص.

صارت المناسبات العامة تحصي قيمتها الاجتماعية بأعداد المدخنين، وكم سيجارة تُحرق؟

والحكومات عوضًا عن ردع ومكافحة التدخين تخفض الضرائب على السجائر، وتفتح شهية وجيوب الأردنيين المثقوبة لمزيد من التدخين والموت السريع.