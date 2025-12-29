قبل جولة الحسم.. هذا موقف مجموعات أمم إفريقيا

وطنا اليوم:يسعى المغرب، البلد المضيف، والسنغال، أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، إلى حسم تأهلهما إلى ثمن النهائي، بينما ضمنت مصر ونيجيريا والجزائر عبورها، مما يمنحها فرصة لإراحة بعض اللاعبين خلال الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات المقررة من الإثنين حتى الأربعاء.

وإلى جانب أوائل وثواني المجموعات الست، ستتأهل أيضا 4 منتخبات من أصحاب أفضل مركز ثالث، مما يمنح هامشا كبيرا للمنتخبات المرشحة التي لم تبدأ البطولة بشكل مثالي.

المغرب.. صدارة في المتناول

يبدو المغرب في وضع مريح بفضل فوزه الافتتاحي على جزر القمر 2-0، ثم تعادله مع مالي 1-1، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط أمام زامبيا، الإثنين، ليتصدر مجموعته، شرط ألا تفوز مالي على جزر القمر بفارق يزيد عن هدفين.

وحتى في حال الخسارة، سيبقى “أسود الأطلس” في الصدارة إذا انتهت مواجهة مالي وجزر القمر بالتعادل.

لكن الجميع في المملكة ينتظر انتصار رجال وليد الركراكي الذي يرزح تحت ضغط كبير، يزداد مع البداية المتذبذبة لمنتخب بلاده، بينما يبقى الهدف الأسمى التتويج في النهائي المقرر في الرباط في 18 يناير المقبل.

السنغال أقل اطمئنانا

إذا كان “أسود التيرانغا” قدموا أداء مميزا في فوزهم الافتتاحي على بوتسوانا 3-0 في المجموعة الرابعة، فقد اضطروا إلى القتال لانتزاع التعادل 1-1 أمام الكونغو الديمقراطية، التي تشاركهم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منتخب.

ويتعين على السنغال الآن الفوز على بنين، الثلاثاء، وانتظار تعثر الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا لضمان صدارة المجموعة.

ومع ذلك، تملك السنغال بفضل أهدافها الثلاثة في المباراة الأولى أفضلية طفيفة في فارق الأهداف، وهو المعيار الثاني للفصل بين منتخبين بعد نتيجة المواجهة المباشرة.

وفي المجموعة الرابعة، يبدو المركز الثاني الأقل جاذبية، لأنه يضع صاحبه في مواجهة متصدر المجموعة الخامسة، الجزائر، في دور الـ16.

مصر ونيجيريا في وضع مريح

مصر التي حققت الأهم بانتصارين صعبين بقيادة محمد صلاح على زمبابوي 2-1 وجنوب إفريقيا 1-0، ونيجيريا التي عاشت لحظات قلق بقيادة فيكتور أوسيمين في الدقائق الأخيرة من مواجهتها لتونس واستقبلت شباكها هدفين بعدما تقدمت بثلاثية نظيفة، يمكنهما تنفس الصعداء والتفكير في الدور المقبل، فهما المنتخبان الوحيدان اللذان ضمنا التأهل وتصدر مجموعتيهما بعد تحقيق انتصارين في مباراتين، مستفيدَين من التعادل الذي سجله آخر منافسيهما، أنغولا بالنسبة لمصر وأوغندا بالنسبة لنيجيريا.

وسيكون بمقدور المدير الفني للفراعنة حسام حسن، والمالي إريك شيل مدرب “النسور”، إجراء تغييرات في تشكيلتيهما بانتظار معرفة هوية منافسيهما في دور الـ16، حيث سيواجه كل منهما منتخبا احتل المركز الثالث في مجموعته.

أما جنوب إفريقيا، ثالثة النسخة الأخيرة، وتونس التي استفاقت متأخرة أمام نيجيريا، فلم تفقدا رغم ذلك حظوظهما في التأهل بفضل فوزهما في المباراة الأولى.

ومن المرجح أن تحتل جنوب إفريقيا وتونس المركز الثاني في مجموعتيهما، الثانية والثالثة تواليا، لتلتقيا مع منتخبين آخرين احتلا المركز الثاني: جنوب إفريقيا ستواجه ثاني المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وكوت ديفوار، فيما ستلتقي تونس ثاني المجموعة الأولى وعلى رأسها المغرب ومالي.

عودة الجزائر

عادت الجزائر متصدرة المجموعة الخامسة إلى خوض الأدوار الإقصائية، للمرة الأولى منذ 2019، بعد فوزها الصعب على بوركينا فاسو بفضل الهدف الثالث لقائدها رياض محرز.

وستواجه الأربعاء غينيا الاستوائية التي خسرت أمام السودان 0-1 وتقبع في المركز الأخير بالمجموعة.

أما المباراة الأخرى بين بوركينا فاسو والسودان، المتساويين بثلاث نقاط، فستكون حاسمة للتأهل.

وستلعب بطلة إفريقيا عامي 1990 و2019 في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الرابعة التي تضم السنغال، بدلا من أحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

المجموعة السادسة.. كل الاحتمالات واردة

بعد تعادلهما الملحمي، الأحد، ومع امتلاك كل منهما 4 نقاط، تبدو حظوظ “الشقيقين اللدودين” في كرة القدم الإفريقية كوت ديفوار والكاميرون كبيرة للتأهل في الجولة الأخيرة، بينما أصبحت الغابون أول المودعين بعد خسارتها أمام موزمبيق 2-3.

وتلعب “الأفيال” حاملة اللقب مع “الفهود” التي خسرت في مباراتيها الأوليين، وستنهي الدور الأول في المركز الأخير بالمجموعة السادسة.

أما الكاميرون التي تعيش مرحلة تجديد، فستخوض اختبارا جديدا أمام موزمبيق، التي لا تزال قادرة على إنهاء الدور الأول في الصدارة بفضل فوزها غير المسبوق على الغابون، وهو الأول لها في تاريخ مشاركاتها كأس أمم إفريقيا.